El Backstreet Boy, Nick Carter, fue denunciado por violar a una menor con autismo

Una grave denuncia recayó sobre el cantante de Backstreet Boys, Nick Carter. Este jueves fue denunciado ante el tribunal de Beverly Hills por violación y agresión a una joven menor de edad con autismo, durante el 2001.

La víctima, Shannon Ruth, en la actualidad tiene 39 años. El hecho habría ocurrido durante una gira de la banda, hace 21 años, cuando ella los fue a ver como una fanática más de las jóvenes que los seguían.

En la denuncia radicada en las últimas horas también se sumaron tres víctimas más que, por temor a represalias, se mantuvieron en el anonimato. Estas tres mujeres lo acusaron de haberlas violado cuando eran menores de edad.

“Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergûenza y autolesiones, que son el resultado directo de que Nick Carter me violara”, contó la víctima, Shannon Ruth.

La joven dio detalles de lo ocurrido: “Después de violarme, recuerdo que me llamó ‘zorra retrasada’, que me agarró y me dejó moretones en el brazo”. Según agregó, ella era virgen y el cantante le contagió el virus de papiloma humano, algo que también recordaron las otras tres víctimas.

Todo esto habría ocurrido en un recital de los Backstreet Boys en Tacoma, cuando Nick Carter, revelaron las víctimas, las invitó a los colectivos que los trasladaban, la obligó a ingerir alcohol contra su voluntad y la agredió sexualmente en una de las camas del transporte.

La víctima, a través de su abogado Mark Boskovich, busca “impedir que agreda a más adolescentes y mujeres”. Vale recordar que Nick Carter fue denunciado por violación hace cinco años, por parte de la artista Melissa Schuman.