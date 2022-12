La otra cara del Mundial está integrada por los conflictos que sacuden a sus participantes. Cruces, polémicas y cortocircuitos que sacuden principalmente en los planteles eliminados prematuramente de la máxima cita del fútbol mundial. Hablamos de relaciones tensas, peleas y bajas que afectaron a numerosas representaciones, en algunos casos con figuras de primer nivel como protagonistas principales.

En casi todos los casos han estado involucrados los directores técnicos que no la pasan bien a partir de ser los receptores principales de las críticas más picantes cuando las cosas no salieron. Este es, según distintas opiniones un Mundial “saca-técnicos”: tras la primera fase tres dejaron sus cargos (Gerardo Martino, Roberto Martínez y Otto Addo) pegando un portazo y 11 quedaron en la cuerda floja.

Entre estos últimos está Luis Enrique, el DT de España, sobre quien cayeron todo tipo de cuestionamientos. La escuadra española, sindicada como una de las favoritas después del 7-0 a Costa Rica, en dos semanas rifó todo el espacio ganado ofreciendo un juego improductivo y alejado de la furia roja que ha expuesto en oportunidades más propicias.

Los españoles habían llegado a Qatar con el deseo de hacer historia con un plantel colmado de figuras juveniles y un entrenador que despierta tantos amores como críticas. El duro golpe propinado por Marruecos dio lugar a que salieran a la luz ataques muy duros contra el DT. La prensa española no se guardó nada: “Es un fracaso de Luis Enrique. Después de todo el ruido que ha generado, decir que era el factor diferencial, que haya cosechado este resultado es una grandísima decepción. Es un entrenador que fanfarronea mucho pero a la hora de la verdad no da la tala” publicó OKDiario.

Polémica grande también la que sacude al representativo de Portugal con un actor principal acostumbrado a los líos: Cristiano Ronaldo. Todo se inició durante el partido con Corea del Sur cuando el técnico Fernando Santos decidió cambiar a CR7 que dejó la cancha con la peor cara. Al DT no le gustó la actitud y lo mandó al banco contra Suiza. La cosa no terminó allí y Cristiano Ronaldo, que recién ingresó en el minuto 73 contra los suizos, ayer “decidió” no entrenarse junto a los compañeros con los que compartió el banco.

“Los jugadores suplentes se ejercitaron y realizaron un entrenamiento normal pero entre ellos no estaba Cristiano Ronaldo y ha decidido no saltar al terreno de juego. Decidió quedarse en el gimnasio con el resto de los jugadores titulares aunque debería estar en el campo con el resto de los suplentes”, afirmó Marca, mientras que La Vanguardia aseguró que, “el atacante luso se niega a recibir cualquier trato que no sea diferencial.

No menos grave ha sido la crisis que estalló en el fútbol de Bélgica tras el fracaso en la Copa del Mundo. Los desencuentros en el seno del plantel, que tuvieron inicio durante la estadía en Qatar, se prolongaron hasta estos días y han provocado el retiro de una estrella y la decisión de la Federación de suspender a varios futbolistas.

Antes del último encuentro ante Croacia, que decretó la despedida de “los diablos rojos” del Mundial, una de sus figuras Eden Hazard confirmó que hubo una reunión entre los integrantes del plantel luego de la derrota ante Marruecos. “Se dijeron muchas cosas, algunas buenas y otras no tan buenas que pueden no haber gustado a algunos”, expresó en una rueda de prensa.

Las cosas se fueron complicando, el técnico Martinez dio un portazo y dejó el cargo, mientras que Hazard anunció que dejaba el fútbol. A todo esto, se conocían otros detalles de lo que dejó la crisis. Según indicó el periódico Het Laatste Nieuws, un sitio de origen neerlandés con sede en Amberes, cinco futbolistas (Thomas Meunier, Axel Witsel, Jeremy Doku, Arthur Theate y Lois Openda) se fueron aparte del resto de la delegación de Doha y pagaron sus vuelos privados.

El mismo medio expresó que, luego de las internas que se dieron a conocer durante la Copa del Mundo y que terminó con una inesperada participación en la fase de grupos, la federación belga se plantea suspender a varios futbolistas de los que no se dieron nombres de cara a la participación de futuras competiciones internacionales del equipo.

México completa el cuadro en lo que a caos se refiere entre los participantes del Mundial 2022. El técnico Gerardo Martino ya venía cuestionado y el rechazo a su gestión se multiplicó con el comienzo del Mundial. Las horas del Tata están contadas y tumultuosa llegada a México fufe un claro ejemplo de la bronca de los aficionados: mientras algunos le recriminaban no haber convocado a Javier ‘Chicharito’ Hernández, Norberto Scoponi -uno de los colaboradores más cercanos- tocó con su mano en el rostro a uno de ellos, quien lo acusó frente a los medios.

Todo esto también ocurre en torno Qatar 2022. Particularmente los problemas mayores aurgen cuando se produce la primer barrida de equipos participantes en la fase de grupos. Ahora, mientras 8 equipos se preparan para recorrer el tramo final y sueñan con la coronación, otros no terminan de curar las heridas del fracaso.