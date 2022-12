La enorme personalidad de Dibu para ser el héroe

Enorme. No cabe otro calificativo para Emiliano Martínez en la noche de Lusail. Después del golpe del empate en el undécimo minuto de adición a los 90 minutos reglamentarios, tras haber ido a buscar con hambre el triunfo en el segundo tiempo suplementario, la suerte de la Selección quedó en sus manos. Y, como ante Colombia en la Copa América (cuando sus manos permitieron la final ante Brasil en el Maracaná), Dibu no defraudó.

En la primera ejecución, adivinó que Virgil van Dijk (capitán neerlandés y uno de los mejores defensores del mundo) iba a ejecutar hacia su derecha. Ahí fue Dibu, con gran potencia de piernas y manos firmes, para estirarse lo más que pudo, hacia la derecha y adelante, para rechazar el remate. Comienzo ganador para Argentina, con el arquero agitando los brazos para la reacción de la hinchada albiceleste que copó el estadio.

Con la parte de Lionel Messi hecha y el 1-0 a favor, Martínez quedó enfrentado a Steven Berghuis, el enganche del Ajax que Van Gaal había enviado a la cancha en el descanso del tiempo reglamentario en reemplazo de Steven Bergwjin. Frente al 11 naranja, zurdo, Dibu eligió jugársela a su caño izquierdo y acertó otra vez. Brazos de acero contra esa pelota que terminó significando la clasificación a las semifinales ante Croacia. Bailecito picante en el festejo. Más allá de que no pudo con los disparos de Teun Koopmeiners, Wout Weghorst (además el autor de los dos goles en el tiempo reglamentario) y Luuk de Jong, la faena estaba hecha.

Dibu Martínez tiene números de especialista en las ejecuciones desde los 12 pasos, ya que contuvo 11 de los 33 que le patearon a lo largo de los partidos. Fuera de las definiciones, detuvo uno de cada tres remates recibidos. Estadística que mejora en el arco nacional, ya que atajó dos (a Yoshimar Yotún en el triunfo 1-0 sobre Perú por las eliminatorias y a Arturo Vidal en la Copa América 2021, donde le convirtieron el rebote), mientras que uno terminó en gol, de Yefferson Soteldo en la victoria 3-1 sobre Venezuela.

En cuanto a las definiciones por penales, el antecedente más cercano es Brasilia 2021, cuando contuvo los remates de Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona. Allí nació el “Mirá que te como, hermano”, ante el remate de Mina que quedó instalado como una marca registrada.

El arquero marplatense, que en la definición hizo gala una vez más de su enorme personalidad esta vez no pudo lucirse en el juego, como si lo hizo ante Australia en el mano a mano del final ante Garang Kuol.“Me llegan dos veces en el final , tenía que ayudar a mis compañeros y en los penales atajé dos y pude atajar más”, consideró el golero de Aston Villa.

Sin embargo, fue más necesario que nunca para una noche felíz. “Siento mucha emoción. El país no pasa un buen momento económico y esto es darle una alegría a la gente. Tenemos huevos, pasión, corazón y lo hacemos por 45 millones de argentinos”, señaló tras la clasificación.

Martínez, gracias a su carácter y su buen juego aéreo (sus años en el fútbol de las islas seguramente le aportaron mucho) se constituyó en una gran apuesta de Lionel Scaloni cuando el fútbol argentino pedía arco para los titulares de River o Boca. Justamente los clubes que no le abrieron las puertas antes de los 13 años, cuando lo hizo Independiente.

“Tenemos huevos. Sabemos levantarnos después de un golpe”, agregó Dibu. Y vaya que en sus 30 años se levantó de golpes e hizo “colimbas”. Tras un Sub 17 con la Selección, Arsenal le puso el ojo. “Comparada (entonces presidente de Independiente) me dijo que me dejaba ir, porque tenían que terminar el estadio. Mi mamá y mi hermano no querían”, recordó años después.

Hasta este presente con titularidad en Aston Villa y como referente de Argentina, Dibu tuvo prestamos en Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe y Reading, hasta que en 2020 los “Villanos” se lo compraron a Arsenal. El resto es historia conocida.

“Ya tendremos tiempo de pensar en la semifinal del martes con Croacia. Ahora quiero disfrutar”, dijo Emiliano Martínez tras su noche soñada. Seguramente, con los recuerdos de un largo camino, iniciado en General Urquiza, Talleres y San Isidro, los clubes del fútbol infantil a los que iba a la salida del Colegio Sagrada Familia.

