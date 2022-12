Di María y De Paul, las dudas de Scaloni en las horas previas al partido contra Países Bajos

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, resolverá hoy en la previa al partido contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 si pone desde el inicio a Ángel Di María y Rodrigo De Paul o bien se inclina por otros jugadores. Ambos futbolistas, referentes del equipo, participaron de la última práctica pero no tienen asegurada la titularidad.



Di María se perdió el último partido contra Australia por la molestia en el cuádriceps que sufrió hace nueve días contra Polonia pero desde desde el martes se reincorporó a los entrenamientos.



De Paul, en tanto, arrastra un dolor en el isquiotibial que sintió en la práctica del martes y la filtración de dicha lesión generó el fastidio de Scaloni durante la jornada del jueves, así lo expuso en la conferencia de prensa. Si no juega el futbolista de Atlético de Madrid, el reemplazante sería Leandro Paredes y el mediocampo se completará con Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.



Ahora bien, si "Fideo" no es titular, el equipo tendría una variante considerable ya que la opción es utilizar el esquema de cinco defensores con el ingreso de Lisandro Martínez.



Durante la semana más larga de preparación que tuvo el plantel en la Copa del Mundo, Scaloni también probó con los distintos laterales y no sorprendería que Nahuel Molina y Marcos Acuña puedan ser reemplazados por Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico, respectivamente.



Una probable de la Argentina sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel (o Nahuel Molina), Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez (o Ángel Di María) y Nicolás Tagliafico (o Marcos Acuña); Rodrigo De Paul (o Leandro Paredes), Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Ángel Di María (o Lisandro Martínez) y Julián Álvarez.