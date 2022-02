Juicio de Fabiola Yáñez: El Presto protagonizó un escándalo con una periodista al entrar al Tribunales

Este martes se realizó la única audiencia en el juicio que la primera dama, Fabiola Yáñez, le inició al youtuber Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como “El Presto”, por considerar que el acusado la hostigó y la discriminó. A media mañana, al momento de su arribo a los Tribunales porteños, el hombre que estará sentado en el banquillo, y al que podrían caberle hasta 30 días de arresto, se cruzó a los gritos con una periodista.

“¿A vos te parece una agresión? ¡Ay, como mujer, como mujer. No me toquen más como mujer!”, le respondió “El Presto”, irónicamente, a la cronista de C5N que le había preguntado si no se arrepentía de los dichos hacia Yáñez. Con gestos exagerados y gritos, el youtuber continuó algunos segundos más con la discusión.

“El Presto” fue denunciado por el abogado de la primera dama, Juan Pablo Fioribello, tras la publicación de una serie de videos publicados en 2020 en su canal de YouTube y en Facebook en los que se dirigía al presidente Alberto Fernández y en los que también hostigaba y discriminaba a Yáñez con frases agraviantes a su condición de mujer.