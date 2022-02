Polémica por demoras y un sospechoso al que dejaron ir

Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada de ayer en la zona de 72, entre 120 y 121, luego de que un individuo en estado de ebriedad fuera visto en el frente de una vivienda habitada por una mujer y su hijo menor de edad, con intenciones de ingresar presuntamente para robar.

Según una denuncia pública, la situación adquirió tal gravedad que los vecinos decidieron intervenir “ante la demora de la policía”. En un reporte publicado ayer, el grupo de personas que repelió la amenaza indicó que cuando se percataron de la amenaza decidieron activar una alarma vecinal y dar aviso al 911. “La policía llegó media hora después y ante la demora, los vecinos intervinieron por cuenta propia y atraparon al sujeto”, precisaron.

En el mismo texto denunciaron que, además de la demora, los policías “no identificaron al sospechoso y lo dejaron ir”. “Nos dijeron que no lo podían trasladar porque eran de otra jurisdicción y que sólo contaban con un móvil en la cuadrícula. Además no lo podían detener porque no entró en el domicilio”, explicaron. “La ciudad está liberada”, lamentó el grupo de vecinos.