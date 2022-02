Esteban Lamothe confesó que estuvo preso y que no la pasó nada bien

Estuvo preso. El actor sorprendió al confesar un caótico capítulo de su vida personal que aconteció durante la juventud y que le significó transcurrir dos noches en un calabozo.

Esteban Lamothe está pasando por un gran momento de su vida, en cuanto a lo laboral y lo amoroso. Es el protagonista de la ficción La 1-5/18, y está realizando una obra de teatro, Desnudos, donde se incorporó para reemplazar a Luciano Castro. En cuanto a su relación sentimental, hace poco empezó una relación con Charo López, la humorista.

Ahora, entre otras revelaciones Lamothe contó que durante su juventud tuvo que pasar dos noches en un calabozo y explicó cómo fue vivir esa situación que surgió luego de un mal momento, y un tanto violento, en la vía pública. “Yo tengo 45 casi. En la época mía, una vez me agarraron en Billinghurst y Corrientes. Me metieron dos días presos por un porro, me cagaron a palos y todo”, y agregó “en la actualidad cambió todo por suerte”.

Por otra parte, desde que dieron las primeras señales en las redes sociales, Esteban Lamothe y Charo López decidieron no ocultarse más y blanquear su relación. Es que, luego de anunciar su separación de la actriz Katia Szechtman, al actor lo habían vinculado con distintas mujeres -entre ellas, Ángela Leiva, su compañera de elenco en La 1-5/18 - y es por eso que, para poner fin a las especulaciones, optó por mostrarse con la humorista sin tapujos.

Las redes sociales dan para todo. Vale recordar que en tiempo atrás, ambos habrían realizado (en secreto) una escapada a un campo en las afueras de la ciudad. Pero el detalle que dejó en evidencia su supuesto vínculo fueron las mascotas que aparecen en las placas que compartieron subiendo sus respectivas fotos.