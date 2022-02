VIDEO. Marcha a Fiscalías y pedido de detención para acusado de abusar de una nena en Romero

En numeroso grupo, vecinos de Melchor Romero marcharon hoy a Fiscalías para exigir la detención preventiva del hombre de 40 años acusado de abusar de una nena de 8 años. La manifestación fue encabezada por familiares de la chiquita y contó con amplia participación de los habitantes de esa localidad del oeste de La Plata.

Lorena, tía de la nena, afirmó durante la protesta realizada pacíficamente en la vereda del edificio judicial de 7 entre 56 y 57, que "le venimos a decir a la fiscal que nos escuche. Le pedimos la detención de este violador. Una preventiva, aunque sea, para que no ande suelto por el barrio".

"También venimos a pedir atención psicológica y técnica para mi sobrina, una menor de 8 años, porque hasta el momento no tuvimoso respuesta desde el lado de la jueza", reclamó la mujer.

Entre pancartas y afiches con mensajes de solidaridad para la niña en los que se leían consignas como "te creo", "justicia" y "basta de abusos infantiles", entre otros, la tía de la niña expresó: "Queremos que nos escuchen, que apuren los papeles, que muevan la detención. Porque él está acusado, anda por el barrio. Anda suelto por la calle".

Según expuso, "hasta el momento no nos llamaron desde ningún lado para que la nena tenga una pericia, para que esté atendida psicológicamente. Y agregó que ante esa situación "la estamos conteniendo nosotros, no la exponemos, no la resguardamos. Ella está con sus familiares en buen cuidado".

"Nosotros no somo psicólogos, somo familiares. El violador anda suelto y nosotros recibimos amenazas", señaló.

La mujer sostuvo que "le creemos a mi sobrina". "Ella le manifestó a la madre, con todos los detalles, todos los abusos que tuvo. No lo hizo una vez, sino reiteradas veces. Pero no lo podemos decir porque no queremos avasallar a la nena. Para eso están los técnicos y psicólogos que nos tiene que proveer la Justicia para que ella hable y diga lo que quiere decir", añadió.

En medio del dolor, la mujer lamentó que "este violador le quitó la vida a mi sobrina y a nosotros también nos arruinó la vida". "Dentro de la ley hicimos todas las denuncias que teníamos qué hacer y nos hemos manifestado de forma pacífica", resaltó en el marco del pedido de prisión preventiva para el acusado.