Amenazan con violar y matar a una nena de 4 años en un salvaje asalto

A la hora de la siesta del lunes, en una vivienda del barrio La Loma nada hacía presagiar lo que finalmente ocurrió: un asalto cargado de violencia ejercida por tres delincuentes, que irrumpieron en el lugar mientras los dueños conversaban con una vecina, a quien acompañaba su nietita.

Durante cerca de 15 minutos, en un domicilio de 42 entre 19 y 20, los asaltantes desplegaron una interminable serie de golpes y amenazas contra las víctimas. Al punto de hacerles sentir un terror extremo. Y con pensamientos de que ese podría ser el final de sus vidas.

Afortunadamente, para quienes eran sometidos a esos tormentos físicos y verbales, alguien de la cuadra sospechó que algo malo sucedía en la vivienda, quizás conmovidos por los gritos. Por eso hizo un llamado salvador al 911.

Minutos después, una comitiva policial integrada por efectivos de la comisaría cuarta y del Comando de Patrulla La Plata, se presentó en la finca. Y atrapó a los ladrones cuando se disponían a escapar.

“POR BUCHÓN, AHORA VAS A VER”

Ayer a la tarde, un hombre de 49 años y su hijo de 20, recién llegados de cumplir con una diligencia policial referida al asalto, sin identificarse por temor a una eventual represalia, le contaron a este diario detalles del terrible hecho de inseguridad.

El mayor de ambos fue entonces quien se encargó de mencionar que “los delincuentes se ensañaron mucho más conmigo”. Lo hizo mostrando su cara marcada por “golpes, patadas y por pegarme la cabeza contra el piso”.

“Lo que pasa es que a poco de que entraran acá, aprovechando un descuido que dejamos puesta del lado de adentro la llave de la reja del frente, quise correr hacia la calle para pedir ayuda”, recordó.

Sin embargo, los ladrones lo redujeron de inmediato. Y no sólo eso. Primero, reveló, le advirtieron “por buchón, ahora vas a ver lo que te pasa”. Y le hicieron sufrir en carne propia el fuerte enojo que les provocó esa reacción.

El hombre contó que, enseguida, “a mi hijo y a mí nos ataron de pies y manos, con cables de la computadora y de un alargue”.

Instantes después, los delincuentes, que según informó la Policía tienen 23, 25 y 33 años, “nos empezaron a patear y hasta estando en el suelo de espaldas, nos saltaron encima. De casualidad no nos dejaron hemipléjicos en uno de esos golpes”.

A pocos metros de donde maltrataban despiadadamente a padre e hijo, una mujer de 78, familiar de ambos, y una vecina del barrio, de 62, que estaba junto a su nieta de 4 años, eran presas del miedo y el espanto.

Pero tampoco resultaron indemnes ante la furia de los asaltantes.

“A mi mamá le taparon la cara y enseguida la golpearon. Ni siquiera nuestra vecina se salvó de que le pegaran”, indicó el propietario aún conmovido por tan brutal pesadilla.

“HASTA REVOLEARON AL PERRO”

La ferocidad de los intrusos parecía sin límites y hubo dos casos puntuales que lo reflejaron.

El dueño de casa reveló entonces que “estos tipos hasta le pegaron a nuestro perro `Patán`, que es de la raza labrador y tiene 10 años. Y no sólo lo patearon, sino que inclusive lo levantaron y lo revolearon como si fuera un trapo”.

La Policía informó que dos de los detenidos son de Quilmes y el otro de Almirante Brown

Con todo, la indignación de padre e hijo fue absoluta al momento de citar que la banda “amenazó con violar y asesinar a la nena de 4 años. Fue tremendo escucharles decir eso”.

Refirió que “no mostraron armas, aunque uno amagó sacar una”. Y precisó que antes de ser arrestados, me sacaron unos 20.000 pesos y el celular”. Y cerró: “La Policía llegó y me salvó, si no me mataban”.

En el hecho, tomó intervención la UFI Nº 1 de La Plata, que está a cargo de la fiscal Cecilia Corfield y quien será la encargada de las indagatorias.