Cuando al Lobo le toca caer fuera de su casa, pierde feo

Cuando Gimnasia sale de La Plata y le toca perder, pierde feo como le tocó el domingo ante River. Si bien durante el ciclo de Pipo Gorosito el Lobo cortó rachas fuera de su casa y ganó encuentros importantes en el torneo pasado como ante Boca y San Lorenzo, no es menos cierto que cuando tropezó sufrió no menos de tres goles en contra.

Néstor Gorosito lleva 22 partidos sentado en el banco de Gimnasia y en total lleva 8 victorias, 7 empates, y 7 derrotas, con un 46,9% de efectividad promedio. El número se vio afectado claramente en este flojo inicio del torneo, como así también se acentuó la cantidad de goles en contra que ha recibido. En apenas los últimos cuatro encuentros, el equipo sufrió 13 caídas en el arco que defiende Rodrigo Rey y la mayoría de los goles le fueron marcados en condición de visitante.

El entrenador debutó en el Lobo el 5 de septiembre de 2021, por la fecha 10 del torneo y sufrió un duro golpe en Mendoza ante Godoy Cruz. Uno de los peores partidos del ciclo fue en ese estreno contra el Tomba en el que fue goleado por 4-0 mostrando serías falencias en una última línea que alistó por única vez a cinco defensores: Gerometta, Fratta, Morales, Guiffrey y Melluso.

La segunda y única vez que el equipo perdió fuera de casa con Pipo en el banco en el torneo pasado fue ante Argentinos y también sufrió más de dos goles en contra. En este caso, en La Paternal, con una formación alternativa, Gimnasia cayó por 3 a 0 en el estadio Diego Armando Maradona. Esa tarde, la defensa alistó a Gerometta, Morales, Fratta y Licht. Pero más allá de estos siete goles, la campaña en condición de visitante terminó siendo más que buena: siete encuentros disputados fuera, tres ganados, dos empatados y dos perdidos.

Pero ahora el panorama cambió drásticamente y Pipo no le está encontrando la vuelta cuando al equipo le toca dejar la Ciudad. Si bien mostró solidez en el primer partido ante Racing, que terminó 0 a 0, no pudo repetir esa sobriedad y pagó muy caros los errores defensivos ante Banfield, Defensa y Justicia y River, con los cuales también perdió sufriendo al menos tres goles en contra.

Contra el Taladro, con una defensa conformada por Gerometta, Morales, Fratta y Guiffrey, el Lobo cayó 4-0 dejando una pálida imagen en el estadio Florencio Sola. Era su segunda salida en lo que va del certamen y no supo cómo reaccionar cuando el rival le abrió el marcador.

En tanto, en lo que sería una agenda con doble fecha de visitante, le tocó viajar después a Florencio Varela y cayó 3-2. Si bien tuvo cierta reacción cuando el rival lo golpeó, el arco de Rey fue vulnerado nuevamente por triplicado.

Por último, el domingo pasado y en una nueva excursión fuera de la Ciudad, se topó con River, que tampoco le perdonó los errores puntuales de su última línea. Fue un contundente 4-0, resultado que le significó el undécimo gol en contra en sus últimas tres salidas.

Tras el partido contra el Halcón, Leo Morales había soltado un mensaje claro que el Lobo no pudo sostener en el Monumental. En diálogo con este medio, el Yacaré remarcó que “no puede haber tanta diferencia de goles. En el fútbol argentino los partidos son parejos. Se trata de no perder la cabeza y el orden, porque un gol te mantiene en partido. Estando uno o dos goles abajo siempre tenés tiempo para poder mejorar y empatar”. Pero una vez más al Lobo lo golpearon primero y no pudo contrarrestarlo.