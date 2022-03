"Ley antinoquis": proponen suspender por cuatro años la incorporación de empleados en el Estado

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley que estipula la suspensión por cuatro años de la incorporación de empleados en el Estado. “Debido a la manifiesta crisis económica imperante y con el objeto de mantener el equilibrio presupuestario y hacer más eficiente el uso de los fondos públicos, resulta necesario adoptar medidas que establezcan límites al incremento del gasto y de los cargos ocupados”, proponen. De acuerdo a la iniciativa elaborada por Juan Manuel López y Paula Oliveto, sólo se podrá contratar personal en caso de producirse vacantes.

“Si bien durante la presidencia de Mauricio Macri el Congreso Nacional sancionó la ley 27.428 mediante la cual el Gobierno Nacional se comprometió a no incrementar los cargos del sector público, en el 2020 dicha norma fue suspendida por el gobierno del Frente de Todos”, recuerdan los legisladores de la CC.

“Por eso creemos que es muy importante insistir con este tema y limitar la contratación de nuevos empleados públicos, sobre todo teniendo en cuenta la crisis económica que estamos viviendo. La política necesita hacer un gesto, hacer eficiente el uso de los fondos públicos que paga toda la sociedad; y este proyecto va en ese sentido”, agregan.

Además, la diputada Victoria Borrego presentó un proyecto de resolución en el que le solicita al Poder Ejecutivo que informe acerca de las designaciones recientes en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Allí se requieren los motivos y criterios por los cuáles la resolución que promueve nombramientos no ha sido publicada en el Boletín Oficial del organismo y, también, que indique cuáles son los actos administrativos que son publicados y cuáles no. Se pide, además, que se indique si se ha exceptuado del requisito de título secundario al personal designado. Esta iniciativa continúa con las la solicitud de que se señale la dotación total de personal del Instituto al día 10 de Diciembre de 2019 y la dotación total en la actualidad, desagregado por tipo de contratación, incluyendo expresamente aquellos que presten servicios para el organismo en cualquier modalidad. Finalmente se insta al PEN que consigne la dotación total del personal del Instituto que no cuenta actualmente con título secundario, e indique cuántos han sido exceptuado de los requisitos para su designación.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de los integrantes del bloque de la CC, del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical Mario Negri, y de las diputados nacionales María Eugenia Vidal; Silvia Lospennato; Álvaro González; Rodrigo de Loredo; Omar de Marchi; Soledad Carrizo Miguel Bazze y Karina Banfi, entre otros.