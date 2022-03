Micros, escuelas, comercios y oficinas: a dónde ya no será obligatorio usar barbijo

La pandemia por coronavirus parece ir quedando atrás. Y una muestra de ello son las medidas de relajamiento que se fueron tomando de manera oficial. Tal como se anunció (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-3-18-8-16-0-el-uso-del-barbijo-sera-optativo-en-la-plata-desde-el-lunes-la-ciudad), en La Plata desde el lunes dejará de ser obligatorio el uso del barbijo o tapaboca, según manifestó el intendente platense Julio Garro.

Este uso "optativo" de uno de los pilares a la hora de hablar de cuidados contra el Covid está apuntado a la "circulación, prestación de servicios y toda actividad pública o privada que se desarrolle en el Partido de La Plata", sostuvo el jefe comunal. Pero no en todos lados regirá la medida, ya que en lo que concierne a lo estrictamente provincial, y no municipal, aún no hay decreto que lo avale.

La Comuna de nuestra ciudad dispuso, a través de un decreto, que desde el próximo lunes 21 de marzo será "optativa" la utilización de tapabocas en el espacio público, dependencias municipales y medios de transporte. También incluyó a los comercios, aunque aclaró que en este caso los dueños serán quienes dispongan su implementación, es decir, que quedará a criterio de cada local la exigencia o no de utilizar el barbijo.

Respecto a las escuelas, por el momento, la situación no sufrirá modificaciones y se mantendrán las disposiciones del ministerio de Educación bonaerense que rigen desde el inicio del ciclo lectivo 2022. Incluso el propio intendente instó a la Provincia a revisar la obligatoriedad de su uso en los establecimientos educativos. En ese sentido dijo que “necesitamos revisar la obligatoriedad de uso de barbijo, especialmente en las escuelas. Vemos que en diferentes actos políticos, institucionales y deportivos la ausencia de tapabocas, pero se sigue obligando a los chicos a utilizarlos”. Y agregó: “Esta medida impacta de manera directa en el desarrollo y la salud de los niños”.

Es por eso que en ese contexto reclamó al gobierno de Axel Kicillof "que evalúe esta situación de manera urgente. No podemos seguir exponiendo a los chicos a los efectos nocivos del uso prolongado de la mascarilla”. Es por eso que en el mismo decreto homologado por el intendente Julio Garro solicita a la provincia de Buenos Aires que “adopte disposición en todas a las dependencias provinciales que tengan asiento en esta ciudad, y en todas las actividades que bajo su jurisdicción se desarrollan en el Partido de La Plata”.