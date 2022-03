Conmoción por la muerte de un joven que cayó de su moto en La Plata

Una nueva víctima fatal por incidente de tránsito se registró durante las últimas horas en la Región. Ocurrió en la madrugada de este lunes en donde una persona murió al caer de su moto, en la que transitaba por la zona de 28 entre 470 y 471, en City Bell.

Fuentes policiales relataron que alertados por el 911, se acercaron al lugar de los hechos donde se dio aviso por un accidente y constataron al hombre tendido en el asfalto y al lado la motocicleta Brava Aquila 200. Allí -según añadieron- encontraron a la víctima sin signos vitales, por lo que luego arribó una ambulancia del SAME que confirmó su fallecimiento.

La víctima fatal fue identificada como Leonardo Nicolás Merlo, de 28 años de edad. Voceros oficiales detallaron que en la escena no había terceros involucrados, por lo que la primera hipótesis es que el muchacho se habría caído de la moto sólo.

Por estas horas se trabaja para poder esclarecer el fatídico episodio, mientras que la causa quedó caratulada como "averiguación causales de muerte" y es tramitada por la UFI N° 5 del Departamento Judicial de la Ciudad.

LA EMOTIIVA DESPEDIDA DEL HERMANO

A través de Facebook, su hermano Rodrigo, escribió:

"Todavía no lo puedo creer hermano, por que te fuiste por que nos dejaste, es tan injusta la vida porque a vos una persona tan buena con un corazón enorme no encuentro las palabras para explicar el dolor que siento, como te vamos a extrañar hermano, te voy a recordar siempre así con esa sonrisa y con lo jodon que eras siempre haciéndote reír y ayudando a los demás eras de fierro, entro a tu pieza y se me vienen todos los recuerdos y momentos lindos a mi cabeza no puedo estar un segundo que se me caen las lagrimas de los ojos".

Y continuó: "Se que vas a estar siempre para nosotros como siempre lo estuviste te pido que le mandes muchas fuerzas a mami y papi, en especial a mami que esta destruida mandale muchas fuerzas mándanos muchas fuerzas a todos, como te voy a extrañar hermano te voy a llevar siempre en mi corazón te amo un montón y gracias por todos los momentos lindos y de risas que pasamos juntos. Que descanses en paz hermano te lo mereces".