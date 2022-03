A Madeleine le quedan 24 días para recibir la medicación y pese al fallo, IOMA "no da respuestas"

El pasado 25 de febrero se informó sobre el fallo que obliga a IOMA a hacerse cargo del medicamento que necesita con suma urgencia Madeleine Barrientos -para aspirar a una mejor calidad de vida-, pero al día de la fecha familiares y allegados de la beba confirmaron a este medio que aún no hubo contacto con el laboratorio.

"A Mady le quedan 24 días para recibir la medicación", confirmó angustiado a EL DIA Nicolás Barrientos, el papá de la menor. Y además agregó: "IOMA todavía no habló con el laboratorio, y la fecha estaba pactada para el 14 de marzo. A mí ni me llamaron, sólo hoy por la publicación que hicimos y no quería que los escrachen", confió.

Cabe recordar que Madeleine es una nena de La Plata de un año y nueve meses y que tiene AME (Atrofia Muscular Espinal) tipo 1. Frente a las reiteradas negativas de IOMA a pagar este medicamento, la familia de pequeña contó con el apoyo de Santi Maratea, que en un inicio juntó la mitad del dinero para comprarlo, y que luego consiguió la representación legal del estudio de Fernando Burlando, quien finalmente junto a su hermano Julio, logró que la Justicia interceda en el asunto.

"A Burlando le vienen diciendo lo mismo y no llaman al laboratorio", contó además el papá de la beba.

La indignación de Santi Maratea en redes

Luego de que la información sobre el tiempo que le queda a Madeleine para recibir la medicación, el influencer se expresó en sus redes sociales y dejó entrever su enorme malestar y enojo por la situación de la beba. "Que impotencia", se lee.

Maratea, quien estuvo en boca de todos por su colecta récord en 24 horas para ayudar a los damnificados por los incendios en Corrientes, logró recaudar más de 100 millones de pesos para el tratamiento de Madeleine y, además, logró que el estudio de Fernando Burlando asesorara a la familia en el asunto legal para que IOMA se hiciera cargo del medicamento que cuesta más precisamente 2.125.000 de dólares.