Salió el fallo que obliga a IOMA a pagar el medicamento de Madeleine Barrientos: la palabra de Fernando Burlando

Buenas noticias para Madeleine Barrientos y toda su familia: tras una lucha interminable con el tiempo y gracias a la ayuda e insistencia de personas que se pusieron a cargo de la causa, durante este viernes por la mañana finalmente salió el fallo que obliga a IOMA a hacerse cargo del medicamento conocido como el más caro del mundo, para aspirar a una mejor calidad de vida.

Madeleine es una nena de La Plata de un año y nueve meses y que tiene AME (Atrofia Muscular Espinal) tipo 1. Frente a la negativa de IOMA a pagar este medicamento, la familia de pequeña contó con el apoyo de Santi Maratea, que en un inicio juntó la mitad del dinero para comprarlo, y que luego consiguió la representación legal del estudio de Fernando Burlando.

"Ya salió, IOMA le tiene que pagar el medicamento", afirmó emocionando -hasta las lágrimas- Fernando Burlando a EL DIA en un contacto directo luego de que se apruebe el fallo.

Cabe recordar que Julio Burlando, el abogado representante, presentó un recurso de amparo a la justicia de La Plata para lograr que la mutual pague el tratamiento necesario. Sin embargo IOMA presentó una apelación a este recurso de amparo alegando que este gasto podría llevarlos a la quiebra y sentar un precedente para otros afiliados que estén en su misma situación.

"Es un día de fiesta para nosotros. Y esto tiene un color especial porque Santi Maratea fue el que inició todo esto recaudando la mitad del dinero que se necesitaba. Al ver que IOMA no quería hacerse cargo de la otra mitad, me convoca y junto a mi hermano tratamos de conciliar, pero ante la negativa recurrimos al amparo, algo que no queríamos", dijo Burlando.

Y además agregó: "Cuando ellos seguían apelando nos preguntamos que clase de gente son, que clases de profesionales son, estamos hablando de la vida de una nena. Nosotros queríamos dar el millón de dólares que juntó Santi, le hubiese salido mas barato a la Provincia incluso, pero no hubo caso que ellos colaboren".

Entre lágrimas y emocionado Burlando destacó: "El miércoles a primera hora me pondré en contacto con IOMA y les diré que le compren el medicamento".

Por último volvió a destacar el accionar de Santiago Maratea, quien hace unos días fue tendencia por su apoyo y colaboración a Corrientes. "Es un camión, nosotros las rueditas. La verdad que es un pibe que hace mucho desde su lugar y eso emociona, porque son el futuro del país. Por eso los políticos se enojan con él, porque él si lo hace". Y sostuvo: "El agradecimiento de los padres de Madeleine es lo más lindo que nos pasa, y esperemos que ella pueda tener una mejor calidad de vida".