Ay, ay, ay: el grosero error ortográfico en un mail del Departamento de Letras de la UNLP

Hoy viernes debía realizarse en la Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, la conferencia "L`autochtonie littéraire et le Nord".

Sin embargo, por motivo que no fueron informados, se suspendió y la respectiva comunicación se hizo a través de un mail enviado por el Departamento de Letras y Lenguas Modernas. Pero con un error visible, potenciado por desde donde se cometió.

Quienes tenían previsto concurrir a la conferencia o bien estaban en el grupo de difusión para que les llegara la información recibieron un mail esta mañana, pasadas las 8hs., en el que se les informaba de la "Suspención de la conferencia "L`autochtonie littéraire et le Nord". Sí, la palabra "suspensión" escrita con c en lugar de con s. Cosas que pasan.