Doja Cat ofendió a sus fanáticos en Paraguay: Chilavert le salió al cruce y hasta Mercosur le respondió

Doja Cat tenía planeado tocar en un festival en la capital paraguaya. Sin embargo, nada salió como fue esperado. El festival, previsto para el 22 de marzo, fue suspendido por mal clima y por lo tanto la rapera estadounidense canceló su show. Sus fanáticos decidieron ir al hotel para poder saludarla y conocerla pero la rapera estadounidense nunca apareció.

Muchos artistas y referentes paraguayos salieron a defender a los fanáticos. Entre ellos, el mítico arquero e ídolo de Vélez, José Luis Chilavert. “Doja Cat, tu no has ganado nada. Paraguay es lo mejor”, comentó a través de Twitter y encendió aún más la pelea. Por su parte, Doja Cat dejó de responder y decidió hacer un último descargo que preocupó a sus seguidores alrededor del mundo: “Se terminó. No me importa. Renuncio. No veo la hora de desaparecer y no necesito que me crean. Todo está muerto para mí; la música está muerta para mí. Soy una tonta por creer que podía hacerlo. Esto es una pesadilla. Dejen de seguirme”, redactó. A las pocas horas, decidió borrarlo.

Una de las respuestas que más llamó la atención ante la pelea de Doja Cat con sus fans de Paraguay fue la de la cuenta de Twitter de Mercosur. Esta tarde, twiteó: “Doja Cat hablando mal de un país del #Mercosur” junto a unos emojis de banderas rojas.

