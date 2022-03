VIDEO. Arde Perú: el audio del VAR por el polémico gol anulado ante Uruguay

Mucho se habló sobre el “gol no cobrado” a Perú en el partido con Uruguay que finalmente finalizó con el triunfo de la “celeste”. Ahora, a pesar de la queja de los peruanos, la tecnología determinó que la pelota no había ingresado en su totalidad y por ello estuvo bien anulado. Además se conoció el audio de los veedores y el árbitro en el momento en que seguían la jugada con los monitores.

Uruguay le ganaba a Perú 1-0 por las Eliminatorias para el Mundial 1-0 y el partido se terminaba, pero el equipo conducido por el argentino Ricardo Gareca casi lo empata en el final. Todo ocurrió al cumplirse 91 minutos de juego cuando un centro de Trauco fue derecho hacia el arco local y el arquero Sergio Rochet se metió con pelota y todo adentro del arco.

Las crónicas destacan que, sin chip en la pelota para determinar inmediatamente si había entrado en su totalidad, los peruanos reclamaron con vehemencia que la jugada fuera chequeada por la tecnología. Mientras el juego seguía adentro de la cancha, el VAR -a cargo de Wagner Reway y con Rodrigo Dalonso de asistente- miró la acción desde varios ángulos y le confirmó al juez brasileño Anderson Daronco que no era gol y el fallo debía mantenerse.

Ahora se conoció cuál fue el diálogo entre el árbitro y los encargados del VAR. Esta es la charla completa:

Árbitro: Balón al área.

Asistente: Todo habilitado

Árbitro: Calma, chequen eso. ¿Para ti qué es Kleber?

Asistente: Gol. Check, check, check…

VAR: Vamos a chequear con la cámara, deja seguir. Más, más, está en juego ahí. Chequeado no entró.

Árbitro: ¿No entró?

VAR: No. Tenemos que mandar esa imagen, para esa imagen. Esta, vuelve, vuelve, adelante, ahí está. El balón no entra todo. Vamos a hacer un zoom acá. El balón no entra todo. Vamos a enviar esa imagen.