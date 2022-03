“No tires”: terminaron pidiendo “clemencia” tras robar

Ni remotamente, un hombre de 67 años y su esposa sospecharon el enorme disgusto que tendrían al regresar a su domicilio, el pasado viernes por la noche.

Después de someterse a un tratamiento odontológico en un consultorio ubicado a la vuelta de su casa, la única intención de la pareja era descansar.

Sin embargo, apenas estacionaron su auto frente a su vivienda, en 77 entre 15 y 16, alrededor de las 21.30, quedaron perplejos al ver a desconocidos que se apuraban en escapar de su finca.

El vecino comprendió enseguida que se trataba de delincuentes y, en ese marco, se estiró para sacar de la guantera el pulsador de asalto de la alarma vecinal.

“NO ME TIRES”

En la tarde de ayer, en la puerta de su casa, Pedro (67) explicó que aquel movimiento fue interpretado de otra forma por el delincuente con el que cruzó miradas.

“Seguro el tipo pensó que iba a sacar un arma de fuego y le iba a disparar”, destacó. El hombre contó que ese momento el ladrón clamó por su vida. “‘No me tires’, me dijo, mientras me miraba y corría”, recordó.

Luego contó que los escruchantes “se subieron a un Peugeot 308 blanco e hicieron marcha atrás `arando` hasta la esquina de 77 y 16. Hice lo mismo, pero enseguida los perdí de vista”.

El nerviosismo se convirtió en bronca e impotencia para esta pareja de jubilados cuando, tras entrar a la vivienda y recorrer sus ambientes, se encontraron con un desorden mayúsculo y con importantes faltantes.

“ME ARRUINARON”

Consultado al respecto, Pedro, con absoluto desánimo, reveló que “nos robaron más de 100.000 pesos, cadenitas, anillos y una pulsera, todo de oro. También alhajas de plata. Todavía no lo puedo creer. Me arruinaron estos delincuentes”.

Enseguida dejó en claro que lamentaba las pertenencias sustraída más allá de su valor material.

Al respecto, expuso que “esos ahorros estaban destinados al pago de una intervención quirúrgica de mi mujer”.

Pedro volvió después a aludir a los maleantes que se colaron por la fuerza en su casa.

“No eran improvisados, tampoco ´rateritos´ cualquiera. Eran tipos de unos 45 años y alcancé a ver que uno de ellos tenía una barreta cromada grande con la que, calculo, que violentaron las dos puertas de rejas del frente y la del portón de madera del garaje”, detalló.

También recordó otro dato que abona su conjetura de que los autores del escruche no dejaron ningún detalle librado al azar.

“Hasta esperaron que cierre el supermercado que está en esta cuadra, porque tiene a un policía custodiando en la puerta”, consignó el damnificado.

Por eso, cree que este caso de inseguridad se consumó “entre las 21.15 y las 21.30”.

“Están robando bastante”

Pedro está convencido de que el robo que sufrió no es un episodio delictivo aislado en ese barrio.

“Están robando bastante desde hace al menos un año, ya sea en comercios, en casas como también abriendo autos estacionados en la calle”, denunció.

Y citó que “me crié en este barrio, no había tenido ningún robo, pero ahora la cosa se puso difícil”.

La Policía informó que los responsables del escruche huyeron en dicho vehículo por calle 16 y que el damnificado los persiguió hasta la avenida 72, donde les perdió el rastro.

En la comisaría Octava, con jurisdicción en esa zona, se instruyeron actuaciones por “robo agravado”. Por el momento, la banda continúa prófuga.