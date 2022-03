Mientras analiza varios cambios, Scaloni habló de los retiros de Messi y Di María

El director técnico de la Selección nacional aseguró que no sabe “qué piensan” Lionel Messi y Ángel Di María con respecto a sus continuidades en el equipo una vez terminado el Mundial Qatar 2022 y solicitó que la gente los disfrute “ahora” sin pensar tanto en el futuro.

En este sentido, Lionel Scaloni consideró que “después de jugar un Mundial, todo el mundo hace valoraciones. No estoy en la cabeza de Messi y Di María, no sé lo que piensan, hay que disfrutarlos ahora. Hay que quedarse con eso, no hay que pensar en el futuro”.

Durante una conferencia de prensa brindada en el predio que la AFA posee en Ezeiza, el encargado del seleccionado destacó: “¿Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular? Falta mucho, queda un Mundial, hay que disfrutarlos, no tiene mucho sentido...”.

Scaloni, muy bien predispuesto en cada una de las preguntas, hizo referencia a las declaraciones de Messi tras la goleada a Venezuela, quien deslizó que se “replanteará algunas cosas” luego de Qatar 2022, y el posteo de Di María en Instagram, donde aseguró que el viernes en la Bombonera jugó su último partido en el país con la casaca albiceleste.

El entrenador resaltó que “si efectivamente fue su último partido en Argentina, realmente fue soñado. Di María hizo un gol, dio una asistencia y se llevó el reconocimiento de todo el estadio”, tras lo cual aceptó que “lógicamente hay una edad para todo y va pasando el tiempo. Ellos tienen que estar a disposición y son conscientes de eso”.

En tanto, desde el entorno de Di María dieron por seguro que “Fideo” tiene la intención de retirarse de la Selección tras la Copa del Mundo en Qatar para darle paso a la nueva generación de futbolistas.

Scaloni, en respuesta a consultas puntuales, reconoció que “el arranque de las Eliminatorias fue un momento duro, pero la respuesta de los jugadores fue estupenda... Son chicos con una tremenda calidad y es todo mérito de ellos”.

Por último, y respecto a la actualidad de la Selección argentina respecto de las grandes potencias mundiales, Scaloni destacó que “estamos para competir con cualquier equipo. Podemos ganar, podemos perder. Es tremendamente parejo esto. Que vamos a competir”.

RUMBO A ECUADOR

El seleccionado argentino, que se entrenó ayer por la tarde, volverá a realizar movimientos de campo en la mañana de hoy, tras lo cual almorzará y viajará a Guayaquil en vuelo programado para las 15 desde Ezeiza.

Respecto del equipo, Scaloni tendría previsto hacer varios cambios, que incluirían los ingresos de Juan Musso, Lucas Martínez Quarta, Exequiel Palacios, Ángel Di María y Julián Álvarez.

El probable: Musso; Nahuel Molina, Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Palacios; Lionel Messi, Julián Álvarez y Di María.