Chris Rock, ¿se burló de la alopecia o de los cuernos que Jada le puso a Will Smith?

¿Había algo más profundo, oculto, detrás del chiste sobre el pelo de Jada Pinkett? Eso dicen las malas lenguas. En la profundidad de la web trascendió, en las últimas horas, un rumor picante que habla sobre un mensaje escondido que, por estas pampas, algunos definirían como una "mojada de oreja" de Chris Rock contra Will Smith, lo que habría desatado la ira incontrolable transformada en una trompada que dio la vuelta al mundo.

Ahora bien, ¿se trató simplemente de una broma sobre el aspecto físico de la actriz? Al parecer, habría un trasfondo que tendría que ver con los "cachos", es decir, con los cuernos...

En su chiste, Chris Rock hace alusión al rapado que luce Jada Pinkett, quien, tras años de disimular con turbantes de colores su alopecia -pérdida permanente del cabello- decidió, meses atrás, cortar por lo sano y aceptar su condición. El standapero menciona que no puede esperar a verla en la segunda entrega de "G.I. Jane", una película de fines de los noventa que, dirigida por Ridley Scott, trata sobre la teniente Jordan O'Neil, quien es elegida para ser la primera mujer en una unidad de élite del ejército de los Estados Unidos. Eso sí: primero tiene que superar el entrenamiento.

El filme está protagonizado por Demi Moore, quien tuvo que raparse al ras -casi como Jada- para interpretar este papel. Y si bien muchos se rieron con esta comparación (en tanto, la interpretaron como una broma que, en un contexto cinematográfico, aludía a una película), a la protagonista le cayó mal (se puede ver su cara de fastidio durante la transmisión), lo que causó la reacción ya conocida de Smith: subió al escenario, le propinó una trompada y le pidió, a los gritos, que no hablara de su mujer con su puta boca…

En realidad, dicen que en su chiste, Rock no estaba "pinchando" a Jada sino a Smith. Al parecer, la referencia a Demi Moore tendría otra connotación. Una versión indica que Smith habría encontrado a Jada intimando con Ashton Kutcher, cuando el galán hollywoodense todavía era el esposo de Demi Moore, con quien se casó tras su comentado romance iniciado cuando la protagonista de "Ghost" aún estaba casada con Bruce Willis. Todo muy normal en Hollywood…

La relación entre Kutcher y Moore, se sabe, no terminó bien: de hecho ella cuenta en sus memorias las penurias que el actor le hizo pasar entre infidelidades y demás. Ahora, el actor, productor y ex modelo estadounidense, popularmente conocido por interpretar el papel de Michael Kelso en la serie "That '70s Show", está felizmente casado con Mila Kunis, con quien tiene dos hijos, y una relación "abierta" que ha sorprendido a medio mundo.

De parejas abiertas saben mucho los Pinkett-Smith que, aunque no había trascendido el supuesto desliz con Kutcher, sí se conocía la relación extramatrimonial que Jada tuvo con un rapero, August Alsina, a quien conoció a través de su hijo. Aunque cuando trascendió el affaire ella lo negó, no tardó en admitir luego que sí había sido verdad, pero que se habría dado en un impasse con Smith, quien estaba al tanto de los acontecimientos porque, según dijeron en ese momento, eran cultores -y aún lo siguen siendo, al parecer- de lo conocido como el poliamor.

OTRA VERSIÓN

Sin embargo, esta versión no es la única que trascendió sobre el posible trasfondo de la bofetada de película. Mucho se ha escrito, en las últimas horas, sobre otro supuesto affaire que vincularía a Jada Pinkett con Chris Rock, quien durante años fuera amigo del matrimonio.

Durante años, los tres han compartido diferentes eventos -desde partidos de la NBA hasta avant premieres-, incluso, y hasta trabajos en el set. Pero parece que Jada y Rock compartieron más horas de trabajos juntos cuando los dos pusieron sus voces para los personajes de las tres pelis de "Madagascar": ella como Gloria y él como Marty.

Dicen que en esas largas jornadas extendidas se habría extendido la pasión. Un rumor de romance que se acrecentó cuando en 2014 el humorista se divorció por una infidelidad de él que nunca tuvo nombre aunque para algunos se llamaba Jade…

Tiempo después llegó el antecedente de la entrega de los Oscar de 2016 donde Rock, como animador, le tiró varios palos al matrimonio que no estaba presente, pues, no estaba nominado por nada. En aquel entonces, el humorista se burló de la participación de Smith en una película malísima y también se rió de Pinkett por intentar boicotear la ceremonia -ella criticó la falta de diversidad entre los nominados-. Unas declaraciones que, tras el bife, tomaron otra dimensión.