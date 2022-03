Una explosión de memes por la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar

Sin lugar a dudas el cachetazo de Will Smith a Chris Rock se robó toda la atención en la gran noche de los Premios Oscar 2022, donde "CODA" fue la gran ganadora (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-3-28-2-36-41-los-oscar-coda-gano-en-la-noche-de-la-cachetada-espectaculos). Se trató de un episodio tenso que será difícil de olvidar y perdurará en el tiempo. La reacción del protagonista de grandes éxitos como "El Día de la Independencia" y Hombres de Negro", entro otras, dejó a todos con la boca abierta.

Chris Rock no presentará denuncia: qué dijo para enfurecer a Will Smith, que lloró y pidió perdón

Pero más allá de lo que generó la bofetada de Smith, las redes sociales se hicieron eco y los memes ganaron protagonismo. Esta es una selección recogida de Twitter:

Chris Rock: "And the Oscar goes to..." pic.twitter.com/anjy5x1ZGq