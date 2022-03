Bife de película: la Academia de Hollywood inició una investigación y analiza reprimenda contra Smith

Luego de un tibio y cuestionado tuit en rechazo a “todas las formas de violencia” publicado en la noche del domingo, la Academia de Hollywood condenó ayer la bofetada de Will Smith a Chris Rock y anunció que abrió una investigación formal en la que estudiará futuras “acciones” y “consecuencias”.

“La Academia condena las acciones del señor Smith en la gala de anoche (por el domingo). Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”, dijo la organización en un comunicado.

En su escrito, la institución que entrega los Oscar incluyó una copia de su código de conducta, que, entre otros aspectos, restringe “el contacto físico no solicitado” y exige que sus miembros se traten con respeto.

En la fiesta posterior a la ceremonia, varios miembros de la Academia comentaron a título individual que ya habían iniciado conversaciones sobre la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias contra Smith.

Los castigos que podrían imponerse a Smith van desde la suspensión de la Academia, inmediata o temporal, a una reprimenda, o incluso la retirada del premio que ganó el domingo por su papel protagonista en “Rey Richard”.

En un intento de redimirse, el actor pidió disculpas en directo en su discurso de agradecimiento por el galardón. “Quiero disculparme con la Academia y quiero disculparme con todos mis compañeros nominados: este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio”, dijo ante la mirada atónita del público presente, que enmudeció durante su larga intervención.

Aunque en ese momento no se refirió a Rock, sí lo hizo ayer a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, manifestó Smith.

“Quiero disculparme también con la Academia, los productores de la gala, los asistentes y quien estaba viendo el programa”, agregó.

El domingo, Rock había salido al escenario del teatro Dolby para presentar el Oscar al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia (ver Sociedad), al compararla con la Teniente O’Neil de la película de Ridley Scott, en la que Demi Moore, su protagonista, luce rapada.

Después de que la mujer de Smith cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio, su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock.

"Samid":

Por comentarios sobre el golpe de Will Smith a Chris Rock en los #Oscars pic.twitter.com/MBdzuKRVZX — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 28, 2022

Chris Rock: "And the Oscar goes to..." pic.twitter.com/anjy5x1ZGq — Mauro Fulco (@maurofulco) March 28, 2022

Todos ahorita con lo que pasó con Will Smith pic.twitter.com/3yFjroU2lQ — Jose Beltran (@joseferminb) March 28, 2022

Will Smith: Yo quiero ser un recipiente del amor



También Will Smith: pic.twitter.com/KB9ueeXqMe — Fernando Valencia (@fervalencia4) March 28, 2022

El mejor homenaje a Samid por Will Smith pic.twitter.com/Q4w457niXb — Gustavo (@GusFernandez32) March 28, 2022

Netflix adaptando la pelea de Samid y Viale pic.twitter.com/naNVUDKCyV — Tobias Natanahel (@i_natanahel) March 28, 2022

Yo con mi Ingles de Duolingo intentando entender por que Will Smith le pego a Chris Rock #Oscar pic.twitter.com/VXof94OPlh — Naicla (@Naicla3) March 28, 2022

No entendí muy bien lo que sucedió, Will Smith sabía que asuntos internos le tendía una trampa? #Oscars pic.twitter.com/v33UmHD8yq — 📚 Notargie-ähnlich 🇱🇻 | Psicólogo 🍊 (@RealPibekun) March 28, 2022

Todos después de ver lo que pasó en los #Oscars con will Smith y chris rock pic.twitter.com/gyrQIy1ni5 — Javi Levine Navarro (@MirreyNoble) March 28, 2022

Todos viendo lo que acaba de hacer Will Smith en los #Oscars pic.twitter.com/fR9bspuJr0 — Alex  (@alexculee) March 28, 2022

La cara de Chris Rock después del cachetadon que le metió el ganador del #Oscar Will Smith pic.twitter.com/wP6FNDctPV — D1360 A9M4ND0 (@maradonaceleste) March 28, 2022

will smith should've rock bottomed Chris rock pic.twitter.com/sIj7nl0ZyY — matt | ia for a bit (@mattsnotokay) March 28, 2022

Chris Rock: Jada your bald lol

Will Smith: pic.twitter.com/Ql5xqbaZJG — 100thouontheRollroy (@1Rollroy) March 28, 2022

Espera hijo tu madre esta viendo como Will Smith acaba de pegarle a alguien#Oscars pic.twitter.com/sdcBtRQrGX — ZaredLZerø (@ZaredZer) March 28, 2022

Yo esperando que alguien se ría después de lo que dijo Will Smith. pic.twitter.com/6qVeolwwJc — Kevincho :3 (@Kevincho_UwU) March 28, 2022

Todos viendo lo que acaba de hacer Will Smith en los #Oscars pic.twitter.com/sO386cnzFb — Máximo Uno (@uno_maximo) March 28, 2022