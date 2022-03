Se descuidó “dos segundos” en un negocio y le sacaron la bicicleta

En 8 y 58, el delito parece andar sobre ruedas. Belén puede dar fiel testimonio de esa situación, ya que a la una de la tarde sufrió el robo de su bicicleta.

De acuerdo al relato de la joven, de 26 años, acababa de dejar a su pequeña hija en la Escuela N° 1 “Francisco Berra”, cuando se acercó hasta un negocio ubicado a unos 100 metros de distancia para hacer una compra.

“No até la bicicleta, pero me tomé el trabajo de casi meterla adentro del local. Lamentablemente me distraje dos segundos y me la robaron”, contó resignada.

Sobre el hecho, que quedó filmado, contó que ocurrió a la una de la tarde y que le provocó un daño inconmensurable.

Es que era el medio de transporte con el cual llevaba a su nena al colegio.

Se trata de una bicicleta “Fire Bird”, con un asiento trasero adaptado, que tenía hacía unos 8 meses.

“Cuando la compré me salió casi 60 mil pesos”, aunque ahora su valor es mayor.

En las imágenes se ve cómo el delincuente actúa en un “abrir y cerrar de ojos” y escapa con rumbo desconocido.

Para quienes puedan aportar algún dato sobre la bicicleta, Belén dejó un teléfono celular de contacto: 2213164057.

También se pueden comunicar con cualquier dependencia policial o directamente con la central de emergencias 911.

“Para mi es de vital importancia. Es una pérdida muy difícil de reparar”, concluyó.

El robo fue denunciado en la sede de la comisaría novena de La Plata, cuyo personal ahora inició un rastrillaje en procura de obtener más pruebas para identificar al ladrón.

“La filmación del local no es muy nítida, pero seguramente pueda haber otras en el barrio que sí tengan un primer plano del asaltante”, mencionó una fuente policial.

ATAQUE FRUSTRADO EN ODONTOLOGÍA

En tanto, un delincuente de 21 años, oriundo de la ciudad de Berazategui, fue detenido ayer en La Plata acusado por un intento de robo de bicicletas en la facultad de Odontología de la UNLP.

De acuerdo al reporte oficial, le joven fue arrestado por personal de la comisaría primera a la altura de las calles 50 y 117.

En su poder, siempre en base a la información oficial, las autoridades secuestraron una pinza tipo alicate, con la que habría intentado cortar las cadenas de los rodados que se encontraban dentro del predio universitario.

Los voceros mencionaron que los oficiales fueron alertados sobre una persecución en la que personal de la guardia edilicia de la UNLP intentaba darle alcance a una persona.

Rápidamente se dirigieron al lugar y, tras tomar conocimiento de lo ocurrido, procedieron a la captura del sospechoso.

Una vez reducido, uno de los vigiladores de la UNLP aseguró que previamente el joven fue descubierto in fraganti cuando intentaba robar bicicletas del interior de la facultad de Odontología, ubicada en 1 y 50.

Al ser descubierto, el ladrón comenzó a huir a toda velocidad a pie, iniciándose una persecución con los guardias del edificio, que culminó cuando intervino la Policía.

El delincuente fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición de la Justicia.

La causa recayó en la fiscalía de María Eugenia Di Lorenzo, quien a primera hora de hoy le tomará declaración indagatoria y definirá su situación procesal.

La imputación es por el delito de “robo en grado de tentativa”, el cual, de no tener antecedentes, podría ser excarcelable.