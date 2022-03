Polémica brava: DT que sacó campeón a San Lorenzo con graves cargos contra Tinelli

Una aguda polémica se ha desatado en San Lorenzo en la que aparece involucrado principalmente Marcelo Tinelli, pese a encontrarse de licencia en su cargo directivo.

Todo comenzó con el reclamo realizado por Silvio Santander, el DT de basquetbol que sacó campeón al Ciclón. El entrenador manifestó su bronca por una deuda que la entidad azulgrana mantiene con él y apuntó directamente contra Tinelli en las redes sociales.

"A casi 10 meses del título, sigo esperando cobrar. Si alguien encuentra al Sr. @cuervotinelli por favor que le avise, ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más". Así, con esas durísimas palabras, Santander evidenció su calentura por no haber recibido el dinero que le habían prometido luego del último campeonato.

Tinelli salió a contrarrestar las acusaciones, estuvo duro con Santander y lo trató de maltratador: "Todos saben dónde encontrarme, y que yo esté de licencia en mi club, no lo habilita a decir esta clase de ironías y falta de respeto. Igual de usted no me extraña, porque todo el cuerpo técnico hablaba de su permanente mal trato hacia ellos. Abrazo", escribió Tinelli citando la acusación del ex DT.