El Gobierno confirmó que cerró el acuerdo de suba de tarifas con el FMI: "Será en tres niveles"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que el Gobierno "está en las últimas horas de la negociación" con el Fondo Monetario Internacional, "antes de plasmar en texto" el acuerdo con el organismo a fin de que sea enviado al Congreso "para su aprobación", que se haría hoy mismo. En ese sentido confirmó que el entendimiento por las tarifas de luz y gas es un hecho y que será “segmentado en tres niveles” de usuarios, incluyendo a quienes cobran tarifas sociales.

Aunque no dio detalles de quiénes ingresarán en las otras dos categorías, sí manifestó que el esquema tarifario se aplicará con "subsidios enfocados en los usuarios vulnerables y de menor capacidad de pago para el bienio 2022/2023". También informó que las subas alcanzarán a usuarios "residenciales y no residenciales" y que se considerará como criterio objetivo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Concretamente dijo que quienes perciban planes sociales "el aumento no puede superar el 40% del coeficiente", y que el resto de la población tendrá ajustes de hasta el 80% del CVS.

La vocera afirmó que el Ejecutivo "defiende punto por punto" los intereses de la Argentina, durante una conferencia de prensa que ofreció vía zoom desde su domicilio al estar aislada por dar positivo en coronavirus. Y agregó: “confiamos en que en las próximas horas esto va a estar cerrado, traducido al Congreso. Hay que tener mucha templanza. Estamos discutiendo con los poderes más grandes de esta tierra. Esto no se resuelve en cinco minutos”.

Además manifestó que se llegó a un acuerdo "en todos los puntos sustanciales", mientras que aclaró que "no prevé ajustes, ni reformas previsionales y laborales”. Luego señaló que el FMI pedía “un aumento más elevado en las tarifas de servicios públicos” que el esquema que finalmente fue acordado, y que las audiencias públicas para cerrar los incrementos se realizarán en abril.

También le dedicó un párrafo a la oposición, recordando cuando en la apertura de sesiones ordinarias que presidió el presidente Alberto Fernández parte de Cambiemos se retiró del recinto en momentos en que el mandatario criticaba a Mauricio Macri. "No están acostumbrados al debate democrático", sostuvo Cerruti.