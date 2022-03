VIDEO.- Denuncian que Rusia bombardeó un hospital infantil en Mariupol: "La destrucción es enorme"

Según las fuerzas armadas de Ucrania, las tropas rusas atacaron un hospital infantil en la ciudad de Mariupol. “Los ocupantes bombardearon deliberadamente un hospital infantil en Mariupol. La destrucción es enorme”, indicaron junto a un video del edificio destruido.

En tanto, el consejo de la ciudad de Mariupol dijo que “el edificio de la instalación médica donde los niños fueron tratados recientemente está completamente destruido. Se está aclarando la información sobre las víctimas”. Las imágenes subidas a las redes sociales dan cuenta del horror que causó el bombardeo.

Ich bin fassungslos: Zu sehen ist ein Kinder Krankenhaus in Mariupol, welches vor grob 1 Std bombardiert wurde. Die Meldungen an zivilen Opfern durch russischen Beschuss häufen sich aktuell. Ich werde dazu auf TikTok heute Abend auch ein Video posten. Einfach krank. pic.twitter.com/UfHXUlCyaz

Maternity hospital in Mariupol has been bombed today!!! pic.twitter.com/MgPpdRc4Hq