Empieza a jugarse el Mundial de Qatar y Argentina conoce a sus rivales: cómo será el sorteo

La Scaloneta será cabeza de serie y reza por no cruzarse con Alemania, que estará en el bombo 2. No podrá jugar ante Uruguay. Polonia y Corea, los “cucos” del bombo 3. El deseo de estar en los grupos C y D. Las sedes