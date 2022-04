Cómo es el bunker que utilizará la Selección y por qué le gustó a Scaloni

Lionel Scaloni y su grupo de trabajo aprovecharon la estadía en Doha para tomar parte de la ceremonia del sorteo del Mundial y estuvieron realizando una recorrida al bunker que utilizará la delegación argentina durante la Copa del Mundo.

Se trata del campus de la Universidad de Qatar que está considerado como el mejor establecimiento educativo del país y uno de los mejores de Asia.

El entrenador de nuestro equipo nacional ha destacado cuando se refirió al lugar que la elección estuvo relacionada a estar en un lugar que ofrezca la comodidad de poder entrenar y descansar en el mismo espacio.

"A mí realmente lo que me interesa es que estemos en un lugar y podamos entrenar y dormir en el mismo lugar. No agarrar un colectivo, ir y volver. Todo ese trayecto no me convence. No me importa si está diez puntos u ocho puntos el lugar para dormir, no me preocupa. Sé que al final será un buen lugar, pero sí lo que me preocupa es el tema del desplazamiento. Que estemos ahí, que terminemos de entrenar y que el jugador si quiere se quede ahí", reflexionó el entrenador.

Luego de la visita realizada al Campus por parte de Scaloni e integrantes del cuerpo técnico se supo que la Asociación del Fútbol Argentino invertiría una suma de dinero importante para acondicionar las instalaciones y darle un "toque argentino" al lugar en pos de que los futbolistas, el cuerpo técnico y el staff se sientan como si estuvieran en el mismo predio de Ezeiza.

Para eso, una de las medidas sería la de la instalación de unas parrillas para poder disfrutar de un buen asado con carne argentina.

Vale destacar que también existirían los ya clásicos ploteos en la zona de las habitaciones de los futbolistas. Hay que recordar que la FIFA todavía no confirmó si será de 23 la lista de jugadores que deberán confirmar los entrenadores o se estirará a 26, lo que establecería una nueva normativa para los combinados nacionales.