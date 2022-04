La presencia del Kun Agüero en el sorteo fue un furor en las redes

Fue un verdadero furor en las redes. La llegada del Kun Agüero al Centro de Exposiciones de Doha, una hora antes del inicio del sorteo para el Mundial 2022 provocó infinidad de comentarios.

El ex jugador de Indepeniente arribó junto a su pareja, la actriz Sofía Calzetti ataviado con un traje azúl oscuro con chaleco, moño al tono y camisa blanca.

Muy locuaz y elegante el Kun dijo que "Ahora que estoy del otro lado, veo esto que es todo un show. Está bueno, es divertido", contó el Kun y se mostró optimista respecto al recorrido hacia el título. "Hay que tener fe que todo va a estar bien", propuso.

Vale destacar que esta no será la última visita a Qatar durante este año de Agüero, quien el 15 de diciembre del año pasado anunció su retiro del fútbol debido a una arritmia ventricular, ya que también estará en el emirato durante la Copa del Mundo, aunque no lo hará como parte del cuerpo técnico de la Selección, como se había especulado.

"Voy a venir a disfrutar como hincha. Tengo buena relación con todo el mundo, pero no me veo estando con el cuerpo técnico y con los chicos día a día. Me llevo muy bien con mis compañeros y quiero seguir de esta manera. Es un rol diferente lo que piden y no estoy para hacer eso", explicó el jueves.