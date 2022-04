Desvalijan un showroom y los indicios apuntarían a una ex amiga de la dueña

La desesperación y la angustia atraviesan por estas horas a una comerciante platense cuyos anhelos de trabajar y prosperar económicamente terminaron aplastados por un arrasador episodio de inseguridad que, aparentemente, contó con una detallada planificación. El hecho tuvo lugar en un showroom de ropa ubicado en la zona de 48, entre 14 y 15. Se proyecta que el asalto ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando el comercio se encontraba cerrado.

Es por ello que la principal hipótesis que maneja la damnificada es que el atraco fue planeado y cometido por alguien que conocía a la perfección los horarios y el movimiento del negocio. La víctima dijo a este diario que está convencida que fue una persona con la que hasta hace muy poco tiempo se frecuentaba pero que, por una serie de diferencias de orden financiero, se habían terminado distanciando. Este antecedente abona mucho más la teoría de que el golpe fue cometido por alguien que tenía acceso a información clave del comercio.

Concretamente, Yamila, dueña del negocio denominado “Sublime Indumentaria”, dedicado a la venta de ropa y cuyas actividades se desarrollan en un departamento, apunta contra una mujer que visitaba el negocio de forma periódica y con la que había alcanzado a formar un estrecho vínculo. El nivel de confianza que alcanzó la relación se puede ver reflejada en el rótulo que utilizó la damnificada para referirse a la sospechosa: “ex amiga”.

Lo concreto es que, hace algunas jornadas, la mujer llegó a su negocio y se encontró con un panorama desolador: la puerta, a la altura de la cerradura, se encontraba astillada; en las estructuras metálicas que adquirió para exhibir las prendas sólo colgaban perchas; en los estantes sólo quedaban bolsas vacías y la luz solar penetraba cada espacio del departamento.

La mujer no lo dudó ni un instante. Tenía certeza de quién había sido la persona responsable del tremendo saqueo y con esa conjetura se comunicó con la policía para denunciar el hecho. Además decidió exponer su situación en las redes.

“Bueno, acabo de llegar al showroom y lo encontré completamente vacío. Me rompieron toda la cerradura, me robaron absolutamente toda la ropa, no quedó nada”. Así describió y denunció la joven el hecho, a través de un perfil comercial.

“Hoy entro a mi lugar de trabajo y lo encuentro vacío, sin una sola prenda. La verdad, me arruinó completamente. No puedo creer la maldad de la gente. Yo nunca me metí con ella, jamás le hice nada”, contó llorando mientras comenzaba a hacer referencia a la persona que sospecha que le robó mercadería por un valor que ronda los 700 mil pesos.

Y completó: “hay una sola persona que yo estoy segura de que hizo esta maldad, una persona que venía a este showroom, que se hacía mi amiga, y tuvimos una diferencia. Yo no le di la plata que ella me pidió, me pedía más cosas y yo no le quise dar, la bloqueé de todos lados”.

Para la damnificada, tras aquel freno, en señal de venganza la sospechosa le terminó desvalijando el negocio.