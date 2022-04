Kicillof le pidió al FMI no hacer ajustes porque en la Provincia "no da más la situación social"

Axel Kicillof se metió en la interna del Frente de Todos y le pidió al FMI que no haga ajustes porque en la Provincia "no da más la situación social". El Gobernador habló al encabezar un acto de entrega de 702 escrituras en el marco del programa "Mi escritura, mi casa" en Arrecifes.

Tras el acuerdo con el organismo, en donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se expresó en contra y hasta su hijo Máximo votó de forma negativa, Kicillof aseguró: “Los muchachos del FMI no sé si el español lo dominan, pero en la Provincia no puede haber ajuste, lo tienen que entender”. Y agregó que “en el conurbano y el interior no da más la situación social”.

“Estamos en una guerra en todo el planeta, con situaciones muy extremas, venimos de una pandemia muy grave y necesitamos seguir recuperándonos”, manifestó. En ese contexto adelantó que la Provincia acompañará las medidas nacionales para contener la inflación en un momento de “presión muy alta” sobre los precios de la energía y de los alimentos por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

"La escuchaba a Kristalina Georgieva decir que puede haber una gran crisis alimentaria, llamar a los gobiernos a tomar medidas para evitar que genere los problemas sociales que obviamente trae. Así que está muy bien que el Gobierno tome medidas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a apoyar en todo lo que podamos y todo lo que falta lo vamos a pedir también, porque imaginate que acá con el Conurbano, pero también con el interior, no da más la situación social. Hemos tenido una recuperación muy fuerte con respecto a la pandemia. Leía hoy una nota en el diario “fue un rebote”. No, pero la economía cayó nueve y creció diez, cuando una pelota rebota, rebota más bajo de lo que venía de arriba. En la mayoría de los países del mundo la recuperación estuvo por abajo de los números de pandemia", señaló en declaraciones a la prensa.

Agregó que "hoy si multaron a una proveedora de alimentos, bueno, evidentemente con los precios de guerra que hay para el mundo, para algunos hay un negocio bárbaro. El problema es que si esos precios de guerra los cobramos en Arrecifes o en la Provincia pueden generar una rentabilidad inmensa, que no tiene que ver ni con el esfuerzo ni con la inversión, sino con una guerra en Europa. No hay un derecho específico que se asocie a una situación económica, sino a una eventualidad, y no solo alguno se va a enriquecer mucho, sino que otros se van a empobrecer mucho, y no lo podemos permitir como gobierno".

"Así que muy bien que se tomen medidas y que aquel que firme un acuerdo y no lo cumple, que también pague las consecuencias. Porque sino es muy fácil aparecer acompañando medidas y después incumplirlas", afirmó.

