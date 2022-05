"Corrupto, gorila y antipobre" le dijo Grabois a Berni: también destrozó a Guzmán y Kulfas

Juan Grabois, referente de la UTEP, prendió el ventilador y le puso más picante a la interna del Frente de Todos. Tildó a Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, de "corrupto, gorila, represor y antipobre", pero también repartió dardos para el ministro de Economía Martín Guzmán y para el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

"Se tiene que reencontrar con su país, porque vivió mucho tiempo afuera", dijo sobre Guzmán, mientras que de Kulfas manifestó: "Es un poco ignorante, porque ignora a la mitad de la población". Además, en diálogo con el programa de Nancy Pazos por radio Metro, Grabois aseguró que "yo quiero que a Alberto (Fernández) le vaya bien, es mi Presidente. Yo no soy antialbertista, sólo no estoy de acuerdo con las cosas que hace". Y agregó sobre el mandatario que "tiene una tolerancia al debate que Cristina (Kirchner) no tendría".

Lo cierto es que la parte más dura de la entrevista fue cuando se refirió a Berni. Como quedó dicho, lo calificó como "represor, gorila y antipobre", y aseveró: "Te diría que corrupto, porque tiene millones que hizo laburando con la caja de la Policía, pero lo diría en potencial, porque lo estamos investigando".

Al referirse al titular del Palacio de Hacienda, Grabois planteó: "Cuando lo querían todos a Guzmán yo decía dos cosas: no tiene calle y no tiene formación política. Se tiene que reencontrar con su país, porque vivió mucho tiempo afuera". En tanto que destacó el proyecto para establecer un ingreso universal, al que definió como "totalmente viable desde el punto de vista fiscal" y subrayó que es impulsado por legisladores "de todas las líneas del Frente de Todos".

"Hay mucha gente de acuerdo pero nadie le pone el cascabel al gato. El año pasado tuvimos una reunión con Guzmán, dijo que estaba interesado y que nos iba a dar una devolución, pero todavía la estamos esperando. No lo digo para joder a Guzmán, ni atacar, ni echar nafta al fuego, pero me parece feo, porque cuando alguien se compromete tiene que cumplir", añadió.

Sobre el ministro de Desarrollo Productivo, Grabois lanzó: "Kulfas es un poco ignorante, porque ignora a la mitad de la población. Es un ignorador, por ahí, más que un ignorante". Y profundizó: "Antes estaba el diario de Yrigoyen, ahora está el diario de Kulfas". Al tiempo que cuestionó el "enfoque equivocado del mundo del trabajo que tienen algunos funcionarios nacionales", ya que señaló que la tradicional relación de dependencia no es la única forma de trabajo asalariado.