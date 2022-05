Flor Peña atacó a Lanata: "Este muchacho tiene un problema con las mujeres"

Tras el arranque de su programa "La Pu** Ama", que se emite por la pantalla de América, Florencia Peña no paró de recibir críticas por el bajo rating y además por su contenido. Tal es así, que el propio conductor de TV y Radio, Jorge Lanata, había expresando en su momento: "Tardó un montón en empezar, como 12 minutos. ¿Por qué tardó tanto? ¿Qué tenía para decir? No tenía nada para decir, por qué seguía y seguía”.

Por otra parte, el propio periodista en su tira diaria de radio "Lanata sin filtro", disparó: "Peña, no sos Susana. No sos Susana. Pero vos no sos Susana como yo no soy Tinelli. Cada uno es distinto, ¿por qué no tratas de ser Peña? Yo no sé bien qué es Peña tampoco".

Ante todo este revuelo, la actriz le dedicó un "poema" cantado en su programa, luego de la lluvia de críticas, donde por redes sociales la tildaron de "rídicula". "Me dedicó casi una hora de programa, un amoroso total, entonces yo lo menos que puedo hacer es dedicarle a él y a su primera vedette (por Marina Calabró) que trabaja en el programa, un poema, un regalito...", dijo la actriz.

Pero en las últimas horas, nuevamente Peña arremetió contra Lanata y manifestó: "Me vengo bancando varias. Yo ya vengo con que dijo que era una rata. Este muchacho tiene un problema con las mujeres. No sé cuál será, pobre".

"¿Para vos es un misógino?", le preguntó el cronista. Y sin dudarlo, ella le respondió: "Sí... para mí no: hacé una encuesta con las mujeres que trabajaron con él. No es para mí solamente. Pero yo no me meto con él ni me siento a hablar mal de él ni de nadie. Lo invitaría al programa. A los enemigos, amor", cerró.