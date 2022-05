La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo tendrá como principal atracción el partido entre Argentinos y Tigre, dos equipos que pelean por un lugar en la final de la Copa de La Liga. Además, hay varios duelos claves en la B Nacional, de aquellos equipos que aspiran al tan ansiado ascenso a la primera división del fútbol argentino. Por otra parte, el partido entre Philadelphia 76ers vs Miami Heat se lleva todas las miradas en la NBA. Conocé los eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

16:00 Semifinal - Argentinos vs Tigre ESPN Premium TNT SPORTS

SERIE A

07:30 Bolonia vs Sassuolo ESPN Extra

10:00 Napoli vs Genoa

13:00 Milan vs Atalanta

15:45 Cagliari vs Inter ESPN

PREMIER LEAGUE

08:00 Tottenham vs Burnley ESPN

10:00 Aston Villa vs Crystal Palace

10:00 Leeds Utd. vs Brighton

10:00 Watford vs Leicester

10:00 West Ham vs Manchester City ESPN

10:00 Wolves vs Norwich

12:30 Everton vs Brentford

LIGA DE ESPAÑA

14:30 Ath. Bilbao vs Osasuna

14:30 Atlético Madrid vs Sevilla ESPN Extra

14:30 Cádiz vs Real Madrid

14:30 Getafe vs Barcelona ESPN 2

14:30 Levante vs Alavés

14:30 Mallorca vs Rayo Vallecano

14:30 Real Betis vs Granada

14:30 Villarreal vs Real Sociedad

PRIMERA NACIONAL

15:00 Instituto vs Def. de Belgrano

15:30 Flandria vs Dep. Riestra

15:30 Sacachispas vs Brown de Adrogué

15:30 Temperley vs Güemes

16:30 Estudiantes RC vs San Telmo

16:30 Alvarado vs Chaco For Ever

17:00 Ind. Rivadavia vs Atl. Rafaela

17:10 CA Mitre vs Chacarita TYC SPORTS

18:00 Ferro vs Guillermo Brown

19:10 Gimnasia Jujuy vs Belgrano TYC SPORTS

NBA

20:00 Philadelphia 76ers vs Miami Heat

22:30 Dallas Mavericks vs Phoenix Suns

ESPN KNOCKOUT

21:00 Elvis Torres vs Erik Encima ESPN 2

EREDIVISIE (LIGA DE HOLANDA)

09:30 Vitesse vs AFC Ajax ESPN Extra

HEINEKEN CUP

11:00 Racing 92 vs La Rochelle

PRIMERA C

15:30 General Lamadrid vs Excursionistas

SUPERLIGA AMERICANA

18:00 Cobras vs Jaguares XV