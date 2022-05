"No pegan la oblea", la queja que se repite en La Plata y provoca incertidumbre

Mientras se realiza el Censo Nacional, vecinos de distintos barrios de la ciudad, se comunican con El DIA para expresar su preocupación al no tener las obleas de "Vivienda Censada" en su domicilio. El malestar surge por las alertas de aquellas multas que imponen al negarse a ser censado, que oscilan los 100.000 pesos.

Esto se debe a que una vez que se le realizan las preguntas correspondientes o se le entrega el comprobante digital, algunos censistas insisten en que "pasarán luego" a pegar el sticker, que da cuenta a que esa vivienda ya fue censada.

En testimonio con este medio, Sergio, uno de los vecinos de la zona de 34 y 20, afirma: "Le di el código, ya que lo hice virtual. Le pedí el sticker, como se suponían que tenían que dejarlo, para saber que ya estaba censado. Luego, el censista me dijo que después pasaría alguien a dejarlo y me pareció un poco extraño", afirmó.

Analía, otra de las ciudadanas denuncia: "Mi censista no colocó la oblea en la puerta de mi casa. Lo mismo ocurrió con mi vecina de al lado, que realizó el censo presencial. Espero que esto tenga algún tipo de explicación. El 0800 de denuncias, no funciona", exclamó.

A su vez, le confirmaron a EL DIA desde el Ministerio de Haciendas de la Provincia de Buenos Aires, que "no pasa nada si no se pega, es algo simbólico. Cada censista ya tiene anotado en la aplicación y en su cartografía que vivienda está censada. No es necesario hacer ninguna denuncia", aclararon.

Para presentar algún reclamo o duda, está disponible el 0800 3452022.