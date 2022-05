Censo 2022: qué hacer si no fue el censista o si fue y no pegaron la oblea

Este miércoles 18 de mayo se dictó feriado nacional para llevar a cabo una nueva edición del Censo. La jornada para saber cuántas personas habitan el país tuvo zonas con normal desarrollo y en otras tantas, los vecinos reclamaron por la ausencia de los voluntarios.

En la ciudad de La Plata, vecinos se comunicaron con este medio para comentar que no pasó un censista o bien, pasó, pegó la oblea pero no los censaron. Algunos de estos casos ocurrieron en City Bell, en Barrio Norte y en Villa Elvira, donde censaron a las cuadras impares pero no a las impares.

De estas situaciones se desprenden dudas, específicamente relacionadas a las multas que se pueden recibir por no censarse. Así es que el INDEC, el organismo encargado de llevar a cabo el recuento de personas que habitan Argentina, informó cómo se debe proceder.

Por el momento, no hay un número de teléfono donde denunciar que los voluntarios no pasaron a censar las casas. Una alternativa es comunicarse con la Mesa de Ayuda del Censo al 0800 345 2022.

SEMANA DE REVISIÓN

En todo caso, Marco Lavagna, titular de INDEC reveló que la semana que viene se realizará la “semana de supervisión” para saber qué domicilios no fueron censados y por qué. Por lo cual, una vez que se obtengan estos datos, los censistas volverán a pasar en los días que luego se anunciarán.

El titular del organismo nacional destacó que los circuitos indicados a los censistas voluntarios pueden generar confusión ya que, por ejemplo, puede haber más de una persona indicada para un mismo departamento. A su vez, aclaró que quienes mientan o se nieguen a realizar el censo, podrían recibir una multa de entre mil y cien mil pesos.