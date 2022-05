Una regata a pura emoción, en homenaje a excombatientes de Malvinas

Apenas el reloj marcó las 8 del sábado, un desfile interminable de veleros despertó al Río Santiago. Eran las tripulaciones provenientes de los clubes náuticos en torno a las cuatro bocas, que, mientras ajustaban sus cabos y repasaban el estado de las velas, se encaminaban a la línea de largada de otra regata en el Río de La Plata.

Por primera vez, el Club Náutico de Ensenada llevó a cabo el fin de semana una competencia de vela en conmemoración por el 40º aniversario de la guerra de Malvinas. Y, para subrayar ese homenaje, una decena de excombatientes integraron, como invitados, distintas tripulaciones, combinando los aspectos deportivos e históricos sociales de la comunidad, en una jornada colmada de emoción.

Fueron 34 las embarcaciones deportivas que, con un promedio de cinco tripulantes cada una, participaron de la carrera que se realizó en la entrada del Puerto La Plata, justo a la altura donde los buques cargueros se fondean a la espera de ser autorizados para su ingreso a puerto.

La regata consistió en una trayectoria de ida y vuelta de unas 4,5 millas, entre la boya Don Agustín, que señaliza un barco hundido cercano al canal de acceso del puerto, y la boya que marca el “Kilómetro 12” del gasoducto. Clasificados en cinco categorías y sus clases, los resultados más destacados los tuvieron el Argos, una embarcación de la Escuela Naval, y el Alfiles, uno de los veleros con mayor eslora, con 37 pies (ver aparte).

Pero el motivo de la convocatoria excedió con creces las finalidades competitivas. Si bien hubo entrega de premios y reconocimiento a los mejores desempeños, en el tercer tiempo participantes y agasajados se congregaron en un asado de camaradería en el que, aún habiendo perdido, todos se mostraron haber ganado algo en algún sentido.

“Nos preparamos para competir y que nos vaya bien, pero, de todos modos, cuando venimos a navegar todo es ganancia. Al final, el resultado no importa porque el premio es combinar amigos, familia y naturaleza con lo que nos gusta hacer”, dijo Miguel Piaggio. El capitán del Sidharta estaba doblemente movilizado, porque más allá de considerar que correr una regata es una fiesta, fue combatiente en la guerra de Malvinas.

La idea de celebrar una regata en conmemoración a la guerra de Malvinas fue de la comisión directiva del club. La incorporación de la fecha, modificando el calendario de actividades tuvo adhesión en los miembros propios y nautas de los clubes vecinos.

Pero, además, contó con un condimento extra: la participación de una docena de excombatientes que, distribuidos en distintas tripulaciones, participaron de la competencia, como parte de su homenaje.

BIENVENIDO A BORDO

“Yo nunca había hecho algo así”, dijo a EL DIA con los ojos vidriosos Ramón Díaz, tras haber formado parte de la tripulación del “Bicho feo”. A su lado, otro excombatiente abundó: “Nos llaman de las escuelas y para dar charlas. Pero que nos inviten de otras asociaciones intermedias para compartir actividades como ésta es nuevo para nosotros”.

La reflexión compartida del grupo advertía una reivindicación de la figura del excombatiente de Malvinas por parte de la sociedad, que, desde su punto de vista, “tiene cada vez más conciencia de lo que realmente pasó”, porque “estuvimos muchos años sin poder contarlo”.

La Banda de la Escuela Naval tocó en el tercer tiempo para homenajear a los excombatientes

Algunos participaron con sus uniformes; otros, con buzos o camperas con insignias y leyendas alusivas a la guerra. Otros, en tanto, hubiesen pasado desapercibidos si no fuese por la emoción reflejada en sus caras.

Es que la jornada que comenzó a las 8 con un largo despliegue de veleros que movilizaban las aguas del Río Santiago, camino a la largada, terminó pasadas las 17 con un acto que coronaron los músicos de la Banda de Escuela Naval.

“Les quiero dar las gracias, porque hoy me he hecho tres nuevos amigos”, dijo, señalando a la tripulación del Virus, Claudio Alberto Carbone. “Es la primera vez que comparto una experiencia en una embarcación de este tipo, y he experimentado lo que es el trabajo en equipo para hacer avanzar una nave con mucha emoción”, contó.

Y añadió: “Todas estas horas en el agua me han hecho reflexionar sobre mis compañeros. Cuando salimos al río me pidieron que me abrigue, y yo pensé en el frío que pasamos entonces. Este homenaje es un abrazo que abriga el alma”.

Mientras compartía el asado del tercer tiempo en el quincho del club, un chico que no alcanzaba los 12 se le acercó. “Contame de la guerra. ¿Viste morir gente? ¿Tuviste miedo? ¿Sufriste algún trauma?”, le preguntó. La respuesta tampoco tuvo vueltas: “La guerra no debe existir. Nosotros no fuimos los que la decidimos sino que cumplimos con nuestra promesa a la bandera. Y tuvimos mucho miedo, pero valiente no es el que no tiene miedo, sino el que puede superarlo”, le contestó.

proa a la don agustín, a la caza de las rachas

Las condiciones meteorológicas con las que se desarrolló la regata pusieron como reto adicional la falta de viento, que no superó los cuatro nudos de velocidad (poco más de 7 kilómetros por hora). Con un través que limitó las posibilidades de desplegar velas adicionales, las tripulaciones enfocaron su desempeño en la búsqueda de “la racha”.

La carrera se desarrolló en un tramo de poco más de 4 millas, comprendidos entre la boya que señaliza el kilómetro 12 del gasoducto y la Don Agustín, una baliza en el canal de acceso al Puerto que marca un barco hundido que lleva ese nombre.

Participaron en la regata 34 barcos de la Región y más de 120 tripulantes

El tiempo en que se desarrolló la travesía de la competencia fue de poco más de una hora, aunque el transitar desde la amarra de cada club hasta la línea de largada, y, por lo tanto, también la vuelta, demandó otras dos horas en total.

Apostados en el inicio del canal de acceso al Puerto, los participantes esperaron atentos la cuenta regresiva que se transmitía por las radios de cada camarote, por donde, al dar la 10 de la mañana, sonó el silbato que marcó la largada libre.

La baja velocidad del viento invitó al ingenio y la creatividad por parte de las tripulaciones, que estimaban rumbos, maniobras y direcciones para hacer la navegación más eficiente.

“Pareciera que ellos van más rápido”, dijo alguien a bordo del Achalay, al compararse con un velero que navegaba próximo pero adelantado. “Es que por donde van ellos hay una racha. Vamos a intentar cazarla nosotros”, respondió el timonel y reflexionó en voz alta: “Como en la vida, navegar consiste en aprovechar las rachas”.

Terminada la competencia, amarrados los barcos en su regreso, a la entrega de premios le precedió un asado de camaradería con saludos cruzados, charlas e intercambios de experiencias. Todos sonríen. ¿Todos ganaron? Sólo algunos se llevaron trofeos pero, al caer la tarde, todo se llevaron la grata experiencia como premio.