Se dispara un 21% el precio del aceite

Los precios internacionales de los aceites vegetales, en especial de girasol y soja, fueron dos de los productos agrícolas industrializados que subieron con fuerza tras desatarse la guerra entre Rusia y Ucrania, con incrementos superiores al 20 por ciento.

Así se desprende de un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que calculó que desde el inicio del conflicto bélico, el 24 de febrero, los precios del aceite de soja en el mercado de Chicago aumentaron casi un 25% al pasar de US$ 1.587,30 a US$ 1.965 al cierre del viernes pasado, mientras el precio de exportación del aceite de girasol argentino subió 21%, de US$ 1.660 a US$ 2.015 en similar período.

La razón que disparó estos productos fue la invasión rusa a Ucrania, que además del desastre humanitario y económico que generó, también paralizó la industria aceitera proveniente de esa zona, que representa el 80% del volumen comercializado a nivel mundial.

En tanto, un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) señaló que el Producto Bruto Agrícola (PBA) alcanzaría en la presente campaña un récord de US$ 1.909 millones, US$ 217 millones por encima de lo registrado en el ciclo pasado, con una expansión del 12,8%. Y que de las 3,4 millones de toneladas cosechadas, 3 millones se molerán para la producción de aceite, por lo que 750.000 toneladas quedarían disponibles para la exportación. Ese volumen representa el 8% del mercado mundial “y fue el único aceite de girasol que quedó disponible tras la desaparición de la oferta ucraniana”, lo que podría representar “una enorme oportunidad para la cadena girasolera argentina, con buenos precios y un mercado insatisfecho”.