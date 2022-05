La escritora india Geetanjali Shree, ganadora del Booker Prize 2022

La escritora india Geetanjali Shree ganó ayer el International Booker Prize 2022, que distingue a las mejores ficciones traducidas al inglés con una dotación de 68 mil dólares, por su novela “Tomb of Sand” (Tumba de arena), traducida por Daisy Rockwell, imponiéndose en la lista corta de seis finalistas entre quienes estaba la argentina Claudia Piñeiro con su novela “Elena sabe”.

“Debía estar preparada para esto, me dijeron que esto es Londres, que podría haber nubes, sol, el Booker. Lo hice, pero creo que no estoy preparada todavía. Leeré unas pocas palabras que escribí por si ganaba: nunca soñé con el Booker, es un inmenso reconocimiento, un honor”, dijo la autora al recibir el premio en Londres durante una ceremonia en la que por primera vez gana un libro traducido del hindi.

Rockwell, la estadounidense responsable de la traducción del libro publicado por Tilted Axel dijo que como es supersticiosa no tenía un discurso preparado y agradeció a los jueces.

La llamada “lista corta” que estuvo integrada por Piñeiro, por la polaca Olga Tokarczuk con “The book of Jacob”, traducido por Jennifer Croft; por “A New Name. Septology VI-VII”, del noruego Jon Fosse (por Damion Searls); “Cursed Bunny”, de la coreana Bora Chung, traducida por Anton Hur; y “Heaven”, de la japonesa Mieko Kawakami (por Samuel Bett y David Boyd), fue seleccionada por un jurado compuesto por el autor y académico Merve Emre; la escritora y abogada Petina Gappah; la escritora, comediante y conductora Viv Groskop; y el traductor y autor Jeremy Tiang.