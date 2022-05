Del “tiki taka” a la cripto y el QR: la tecnología revoluciona la forma de pago

De los billetes a las tarjetas y de la computadora al celular, en los últimos años, la revolución tecnológica también abre un nuevo camino para las compras. De las más sofisticadas y onerosas hasta las del kiosco, el almacén y la estación de servicio, en los negocios de la Ciudad conviven una multiplicidad de formas de pago en las que aparece el celular. Con todo, a la billetera de cuero o cierre de velcro le auguran poco futuro.

En un lapso estimado de una década, a las tarjetas de plástico se le fueron sumando opciones de pago como las billeteras virtuales y los pagos dentro de las aplicaciones para teléfonos, que últimamente también se empiezan a transformar en billeteras. Esto es, de pagar a través de esas plataformas con plata tomada de una cuenta asociada pasan a a constituirse como una cuenta en la que está alojado el dinero.

El avance ya va más allá del aparatito POS (Point of Sales) y el dispositivo para pasar una tarjeta. La velocidad en el movimiento del dinero y la posibilidad de resolver la economía doméstica sin visitas al banco o al propio comercio (las plataformas de compras y los deliverys son naves insignia del nuevo sistema), ponen al comerciante ante el desafío de la tecnología y de nuevos cálculos de costos de sus operaciones.

A la vez, la circulación electrónica de las ventas ofrece otras respuestas. Quedó lejos la época en que solo se revisaba que el pago hubiera llegado: ahora, las operaciones indican al estudio de mercado datos sobre cómo se constituye la clientela, por dónde se mueve, en qué momento se vende mejor, quién es la competencia y cómo actúa y hasta indica el camino de los perfiles conocidos o por conocer con promociones.

Según coincidieron fuentes vinculadas con el comercio local, en La Plata se puede apreciar hoy un fenómeno equiparable al que muestran algunas mediciones a nivel continental. En estudios de los últimos años, ya se habla de la caída abrupta en el uso del efectivo y de una posición de liderazgo de la Argentina en el uso de billeteras virtuales para pagos a través de plataformas y en operaciones en puntos de venta.

“Va avanzando a pasos más que agigantados”, define Diego Piancazzo, gerente de la Cámara de Comercio de La Plata sobre el cuadro local y añade que “en el caso de las billeteras virtuales, cada vez se usan más. Ahora, con la implementación de la nueva normativa del Banco Central, en cualquier billetera podés tener la tarjeta de cualquier banco”.

Esa unificación indica que desde una plataforma se puede acceder a la plata de varias cuentas. La agilidad también suma con las promociones que ofrece, por ejemplo, uno de los bancos públicos más grandes del país que, pandemia de por medio, ya llegó a 5 millones de clientes “digitales”. En esos días de descuentos, de cada diez transacciones, nueve se las queda la aplicación de esa entidad, se estima entre comerciantes de la Ciudad.

Todas las cuentas en una cuenta

En tanto, una competencia que une a bancos públicos y privados avanza con la posibilidad de incluir en su espacio virtual varias cuentas de esas entidades y tarjetas de crédito.

“Ahora, es sencillo abrir la cuenta, ni siquiera hace falta ir al banco. Va a haber una cantidad de billeteras impresionante”, comenta Piancazzo.

En la misma línea, analiza la irrupción de las cripto, un suceso del mundo financiero. “En el comercio, el pago con criptomonedas es nuevo, pero no quiere decir que no sea rápido”, analiza el gerente de la cámara.

Nicolás Picón, magister en finanzas públicas y coordinador del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y territorial de la UNLP, analiza que “últimamente, en el comercio hubo un avance bastante grande. Tradicionalmente, aceptaba efectivo y tarjetas de crédito bancarias. Después, aparecieron las tarjetas no bancarias o las de los mismos negocios (por ejemplo, casas de electrodomésticos o mercados), lo que permitía comprar en cuotas. Hace algunos años empezaron a aparecer las `fintech´, que son entidades no bancarias, reguladas por el Banco Central, con tarjetas de débito, básicamente. Si cargabas dinero en la cuenta, a través de transferencia bancaria en un local de pagos, esa tarjeta la usabas para débito. Ahora, en el último tiempo, en particular en el periodo de pandemia y pos pandemia aparecieron medios de pago cripto que eso al comercio también le sirve”.

En este último caso, la opción avanza con su condición de imperceptibles para el radar fiscal, ya que no tienen regulación aún. No obstante, en el mundo comercial se conocen las plataformas de compra y venta de esas monedas. También, permiten pagar productos y servicios a través de un alias. Incluso, como las billeteras virtuales, leyendo un código QR que se toma con el celular permite la transferencia. “De a poco esto se está empezando a usar porque la gente se da cuenta de lo bueno que es”, indica Picón. La falta de regulación de ese mercado de inversiones no parece un impedimento. “Es probable que las regulaciones tarden mucho tiempo. En estados Unidos se está empezando a regular, pero es algo muy nuevo y complicado. Hay que ver las experiencias de otros países”, señala.

Menos efectivo

Hace poco, en un encuentro entre dirigentes comerciales de la Ciudad con directivos de un banco público la conversación navegaba sobre la preocupación con respecto a la caída de usuarios del sistema de pagos a través de locales y ventanillas. Los comerciantes escucharon entonces que se pronostica para 2025 el declive final del uso del dinero físico.

Generacional

“Creo que el comercio local está viviendo un proceso de recambio que también tiene que ver con lo generacional. Los nuevos comercios, los show room, van a tender a aceptar lo nuevo. Al caminar por calle 8, 12 ó 48 se ven carteles de `acepto cripto´. Fundamentalmente, hay gente joven a cargo. Locales de ropa con chicas jóvenes, por ejemplo, que conocen esta nueva tecnología y la aceptan”, considera Picón.

Los cambios no vienen solo con la forma de pago. También, la forma de comprar, donde crece el recurso de las plataformas, mercados virtuales donde se consigue casi todo.

¿Afecta al comercio tradicional, presencial? “Si bien va creciendo, todavía no. Es difícil que se pueda implementar en determinados rubros, por ejemplo, el calzado, donde se elige probar. En otros, crece, como la ropa, pero no afecta el comercio físico”, indica Piancazzo.

Ya hay comercios de electro y hogar o cadenas de indumentaria deportiva en esa escena. “Es un proceso de adaptación que requiere personal exclusivo para la venta”, avisa el gerente de la entidad comercial.

También, para quien tiene que pagar. “Empecé hace unos años con el sistema de puntos y descuentos para cargar nafta. Me anoté y dejé una cuenta a e mail. Luego, sacaron la aplicación para el celular y la descargué. Hace uno o dos años me costó un poco entender que podía pagar en la estación desde esa App porque quedó asociada la caja de ahorro de mi cuenta sueldo. Ahora, me informaron que puedo depositar dinero en esa App, que funciona como una cuenta bancaria y me tientan a usarla con más descuentos”. José, a los 50 años, parece desorientado con todo el cambio que atravesó el sistema de fidelización de clientes de una petrolera líder.

Ese camino es el que están siguiendo en estos últimos meses otras empresas que, hasta acá, estaban lejos de ser un banco: vienen de las telecomunicaciones, medios de comunicación, delivery o combustibles. Son todas compañías que ya se asoman al rubro con sus App para gestiones y pagos. Puede ser, según análisis de especialistas, una autopista sobre la que fluye el marketing sobre consumo y ventas.

En estudios del mercado se habla de un total de 30 millones de cuentas en el país. Hace un año estaban en el orden de los 12 millones. Otro dato: 7 de cada 10 argentinos cambiaron la forma de comprar y pagar durante los últimos 12 meses, porque hacen compras on line o (el 64%) ha incorporado la billetera virtual, indica un estudio de la compañía especializada en procesamiento de pagos Fiserv.