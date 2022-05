“Papichulo”: volvió a robar y ya perdieron la cuenta

Los vecinos de Altos de San Lorenzo ya han perdido la cuenta de la cantidad de robos cometidos por el delincuente conocido como “Papichulo”. Hay quienes sostienen que ya cometió 25 atracos. Otros, en cambio, afirman que ya rebasó la barrera de los 30. Lo concreto es que, después de tantos hechos, nadie duda a la hora de identificarlo.

En los grupos de WhatsApp coinciden en que pese a la falta de claridad que suelen tener los videos de robos, este sujeto menor de edad y con un frondoso historial delictivo tiene una serie de movimientos y rasgos físicos que resultan inequívocos para identificarlo.

Por ello creen que el robo de una moto en una vivienda ubicada en 19 entre 81 y 82, en horas de la madrugada fue una obra suya. En el clip que se difundió en las redes sociales, se puede ver a un sujeto apoderarse de este rodado sin ponerlo en marcha, una maniobra que como se sabe, se emplea para no despertar sospechas.

No fue el único episodio de inseguridad que afectó vecinos de la Región ayer domingo. Según trascendió, un delincuente cayó en manos de su víctima cuando intentaba robar en su vivienda ubicada en 521 entre 159 y 160.

El implicado fue sorprendido por el propietario cuando se encontraba abocado a la tarea de revolver las habitaciones en busca de objetos de valor. Tras reducir al intruso dio aviso a la policía.

En tanto, un hombre de 34 años sufrió un feroz asalto en la intersección de 77 y 144, en la zona del ex Club de Planeadores de La Plata. Se encontraba caminando por la zona a eso de las 16.30, cuando una persona lo abordó y sin mediar palabra lo baleó en la mano izquierda. Investigan cuál fue el móvil de la agresión ya que no se apoderó de ninguno de sus objetos. A raíz del balazo el SAME lo trasladó al hospital San Martín.