“Mala racha”: asaltaron a una mujer en barrio Norte

En pleno feriado, cuando las calles de la Ciudad estaban totalmente desoladas, una joven maquilladora fue el blanco de dos “motochorros” que aprovecharon la situación para robarle sus pertenencias en plena Avenida 13.

Haciéndole honor al 1º de mayo, Lis volvía del trabajo cuando fue asaltada por los ladrones. A punta de pistola y subidos a una motocicleta, la interceptaron a la altura de calle 36 y le exigieron la cartera.

A la mujer, que no sólo se dedica al maquillaje profesional, sino que también es bailarina y poeta, no le quedó otro remedio que entregar lo que llevaba consigo. En su bolso tenía su celular, billetera y tres cuadernos, los cuales no poseen un valor monetario importante, pero sí guardaba en ellos algo más valioso: sus palabras.

“El domingo 1° de mayo, dos víctimas de la ignorancia que iban en moto me despojaron de mis pertenencias. Entre ellas estaban dos de mi cuadernos, uno donde estaba escribiendo mi guión , y otro donde estaba componiendo música”, explicó.

Para evitar comentarios desafortunados, la joven aclaró: “La mala racha de todo es que una no anda sola a cualquier hora porque quiere, sino que volvía de mi trabajo”.

Y aportó datos para lograr hallar sus pertenencias: “Un cuaderno era amarillo y decía Amador, otro era verde y el tercero era color naranja de tapa finita”.