Vecinos de 25 y 44 se reunieron en la plaza para protestar contra la poda

La intervención Municipal que busca mejorar el parque arbóreo en la plaza “19 de Noviembre” y con eso, la prestación que el entorno natural ofrece al vecindario, parece haber generado el efecto contrario. Al menos, así lo entendieron los vecinos que ayer a la tarde volvieron a pisar el manto verde rodeado de casas y edificios, pero con la finalidad de protestar contra la poda de las plantas. Entienden que afectará su desarrollo y, entre otros perjuicios, los dejará sin el alivio de la sombra en verano.

La reunión fue convocada sobre el final de la tarde del jueves, cuando en varias casas y departamentos de los alrededores comenzaron a verse muestras de estupor ante el estruendo de las sierras y la acción de un equipo comunal. Junto con la caída de las ramas gruesas de ejemplares añosos, había expresiones de inquietud por las medidas de seguridad con las que trabajaban los podadores, en casos, montados sobre los troncos, a varios metros de altura.

En la improvisada asamblea vecinal se repitieron calificativos como “improvisada”, “indiscriminada” y definiciones como “mutilación” o “ecocidio” para el operativo. A frentistas de la zona, se sumaron integrantes del “Foro en Defensa del Árbol”, un espacio que integra a la asociación Nuevo Ambiente con militantes de la causa ambiental en la Ciudad.

Según informó la Municipalidad en esas horas, junto con las sierras, en la plaza se desplegó un censo de árboles, que arrojó 194 ejemplares. De esos, se avanzó sobre 126, con la siguiente finalidad, según se detalló: “Despeje de las 62 luminarias que se encuentran en el pulmón verde a fin de otorgar mayor seguridad para los transeúntes, podas correctivas de ejemplares tortuosos que desarrollaron un crecimiento asimétrico debido a la competencia por la luz solar y podas de rejuvenecimiento de ejemplares añosos para prologar su vida útil. También se intervinieron con motivo de que los ejemplares liberen menor cantidad de sustancias alelopáticas para que se desarrolle un tamiz vegetal que a la actualidad no existe”.

La artista y naturalista Andrea Suárez Córica, también acompañó la movida. “Se ha hecho una intervención en serie”, definió y opinó luego que esas intervenciones requieren “evaluar cada ejemplar, cada problemática específica”, dijo. Puntualizó luego sobre el caso específico en la plaza de “un cedro, por ejemplo, que no debería ser podado porque no alteraba el paso de la gente, las luminarias y está sobre el paño verde de la plaza. Esto es mutilación porque le quita la estructura original, que no podrá reponerse”. Así, concluyó que “la poda, en vez de solucionar problemas, está trayendo problemáticas a futuro que luego determinarán la extracción del árbol”. A su lado, una vecina también expuso su pesar: “¿A Los abuelos que venimos a pasar la tarde, que nos espera el verano que viene? No vamos a tener sombra”.

Marcelo Garófalo, de Nuevo Ambiente, señaló que “no solo mutilaron árboles en 25 y 44, sino también destruyeron una plaza barrial, muy concurrida, donde la gente va a extrañar por años la presencia de los árboles, de su frescura, de su sombra”.

A la vez, desde el Foro se expresó que la poda en cuestión “se realizó sin ningún tipo de planificación, afectando irremediablemente el patrimonio arbóreo, sin la participación de profesionales idóneos, ni personal capacitado”. El espacio volvió a denunciar “la falta de un plan municipal de arbolado como determina la ley 12.276” y reclamó al Municipio la creación del Consejo del Arbolado Público y la realización de un censo de ejemplares, “un débito que arrastra desde hace muchos años la Ciudad”.