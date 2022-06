En el escritorio tampoco: FIFA falló a favor de Ecuador y Chile no va al Mundial

La FIFA se expidió a favor de Ecuador y le ratificó su lugar en el Mundial de Qatar 2022 pese a los reclamos de Chile, que aspiraba a ingresar a partir de una queja según la cual el futbolista Byron Castillo no era ecuatoriano sino que era colombiano y en consecuencia había sido mal incluido.

Ecuador había utilizado al defensor del Barcelona de Guayaquil durante ocho encuentros de los 18 de las eliminatorias, por lo que una vez concluida la competencia desde Chile presentaron una denuncia ante la FIFA en la que solicitaban la quita de puntos a la selección ecuatoriana por la inclusión del futbolista, ya que desde el equipo trasandino acusaban una falsificación de documentación.

Tras estudiar el caso durante casi un mes, la FIFA emitió hoy su veredicto desestimando la denuncia de Chile, por lo que Ecuador estará en la Copa del Mundo que se celebrará en Qatar, en la cual compondrá el Grupo A junto a Senegal, Países Bajos y el anfitrión.

"La Comisión Disciplinaria de FIFA desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol", indicó el documento que hizo circular el organismo. "El procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrado mediante la presente", finalizó el texto firmado por Anin Yeboah, quien cumple el rol de vicepresidente en la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Chile había iniciado el proceso acusando irregularidades en la documentación ecuatoriana de Castillo: aseguró que el futbolista tenía certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad.

La incertidumbre mundial fue incrementando cuando de distintos portales se filtró una supuesta partida de nacimiento de Castillo en la cual aseguraba que el jugador era oriundo del distrito colombiano de Tumaco y que había nacido el 25 de julio de 1995 y no en la ciudad ecuatoriana de General Villamil Playas, el 10 de noviembre de 1998.

"Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el proceso disciplinario iniciado contra la FEF. La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a las partes afectadas. De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, las partes disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada. Esta decisión puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la FIFA", aclaró el ente por medio de su comunicado oficial en la página web oficial.

El tema no tomó por sorpresa a Ecuador, ya que previo a la denuncia de Chile, el técnico argentino Gustavo Alfaro, quien dirige la Selección no había utilizado al defensor en gran parte de las Eliminatorias hasta no ser asesorado por las autoridades, que le dieron la aprobación y así no incumplir las reglas.

Castillo hizo su debut justamente ante "La Roja" en un empate sin goles el 5 de septiembre del 2021. Posteriormente fue parte de los partidos frente Paraguay, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay y Argentina.

Ecuador finalizó las eliminatorias en el cuarto lugar con 26 unidades detrás de Brasil, Argentina y Uruguay. Dicha plaza le otorgó el pasaje directo a Qatar 2022, relegando a Perú al repechaje.

Por su parte, la selección chilena finalizó séptima detrás de Colombia y apostó al reclamo que, de haber sido positivo, la FIFA le habría dado los seis puntos de los dos encuentros que disputó Castillo frente al elenco trasandino e iba a entrar al Mundial de forma directa.