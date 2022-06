De Córdoba al Iconic Club: llega el dúo Soundexile a La Plata

La fiesta electrónica volverá a vivir un sábado especial el próximo sábado en La Plata. Se viene una edición del Club Iconic con la presencia del Duo Soundexile (Oliverio Sofía y Baunder), Agustín Bragoni y Simón Di Marzio.

Luego del éxito de la anterior edición del "club" en UNO, ahora llega el nuevo evento de Iconic el próximo sábado (25 de junio) a las 24 hs. en Camino Centenario y 508.

"Cada vez que vamos La Plata, tanto al Iconic como cuando estuvimos en UNO, nos fue siempre muy bien, la pasamos increíble y la gente nos recibe muy bien", comenta Oliverio Sofía uno de los integrantes del duo.

El Duo Soundexile, formado desde hace 15 años y con una destacada trayectoria y reconocimiento que lo llevaron a tocar en los mejores festivales y clubes de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, España, Bélgica, Grecia, Japon, Corea y China.

Su sociedad musical con Hernán Cattaneo, -destacan en el duo Soundexile- , los llevó a lograr un mayor grado de atención al detalle, una mirada objetiva y un constante empuje hacia adelante, pero con una libertad creativa total. Gracias a ello, han trabajando junto a él en 3 compilados para la serie Masters Series, del sello Renaissance y 2 compilados para el sello Balance. Editaron su musica en sellos de la talla de Hacienda Records propiedad de Peter Hook, y hogar de New Order, Traum, Sudbeat, Lost & Found y Natura Sonoris entre otros. Como consecuencia, cuentan con el apoyo de muchos de los djs que admiran y que los inspiran: Laurent Garnier, Danny Tenaglia, Hernan Cattaneo, John Digweed, Satoshi Tomiie, Sasha y Ben Watt entre otros.. Como djs aplican el mismo principio: si la música tiene groove y crea una reacción en la gente, el genero no importa. De esta manera, continuaran aplicando un principio fundamental: La autenticidad no se puede comprar ni copiar. Debe ser practicada.

El año pasado, realizaron junto a Hernan Cattaneo Future Memories, un concierto con sus temas de música electrónica co-escritos entre Cattaneo & Soundexile , realizando 5 noches ¨sold out ¨en el Teatro Gran Rex .

Soundexile es parte del roster de la agencia Estamos Felices que trabaja con artistas como Mariano Mellino, Franco Cinelli, Ezequiel Arias, John Cosani, Antrim, Momo Trosman, Nick Varon, Lisa Cerati, Chancha Via Circuito, Cata Spinetta, Desiree Falessi, Folgar y Mateo Dufour, entre otros.

ENTRADAS