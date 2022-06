Jesica Cirio demandará a Sabrina Carballo: la acusaron de ejercer prostitución vip

Sabrina Carballo generó una enorme polémica con un vivo de Instagram, donde habló mal de Jesica Cirio y destacó que ejerció la prostitución vip. Si bien no lo dijo directamente, lo dio a entender mientras interactuó con sus seguidores. Ante esto, la conductora de La Peña de Morfi, le iniciará acciones legales.

Todo comenzó cuando Carballo, tras su polémica salida del Hotel de los Famosos, realizó un directo junto a su amigo y empresario, Polaco Moreno. Allí comenzó a contar que tenía una amiga modelo que salía con un representante de jugadores de fútbol y brindó detalles: "Un día estábamos en un restaurante y viene el novio de mi amiga. Le pregunto por qué llegó tarde, ya habíamos comido. Nos dice `porque tuve que acompañar a mi amigo a que le llevara plata a...".

Si bien no la nombró, continuó dando más información: "El amigo de este representante de jugadores tiene un amigo que de regalo para su hijo, cuando cumplió 18 años, le regaló una noche con esta chica. Habían pagado 20 mil dólares". Además subió la apuesta y comenzó a criticar a esa "chica", diciendo que tenía buen cuerpo pero que no era linda, ya que era "la chanchita de los Muppets". "Hay minas que son hermosas, ¿por qué pagar por este bagarto? Le pagaron 20 mil dólares porque era conocida, nada más".

Mentras Polaco Moreno leyó los comentarios, confirmó: "Sí... Jesica Cirio. Ahí justo dijeron Jesic Cirio". A lo que la actriz remarcó: "No sabés la plata que tiene, no sabés. Yo igual no dije ningún nombre, yo no sé de quién estamos hablando", cerró.