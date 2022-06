VIDEO. Le robaron el celular y lo recuperó a las piñas en Diagonal 74

Un increíble hecho sucedió en pleno Diagonal 74 y 48, ya que una mujer peleó contras otras dos luego de que le roben el celular en una heladería. Según afirmó la víctima, su amiga se olvidó el teléfono en el baño del lugar y en un ínterin, una señora se lo llevó y quiso escapar en auto con su hija. Ante esto, salió a buscarla y todo terminó a los golpes.

Según detalló Camila en un posteo de Instagram, el hecho ocurrió durante el jueves en Thionis: "Fuimos al baño con mi amiga y ahí ella se olvidó su celular, entro una señora y cuando salio entro a buscarlo y ya no estaba. Subimos y la señora había ido hasta su auto y entro de nuevo al local, le fuimos a preguntar si lo vió y haciéndose la amable nos respondió que no. Mi amiga fue de nuevo al baño y yo le volví a preguntar y le dije “si lo tiene estaría buenísimo que lo devuelva por que están caros y nos cuesta comprarnos las cosas” y me volvió a responder que no lo tenía. Vuelve mi amiga a preguntarle y la mujer se ofende , se quieren ir , la hija nos dice que la estábamos culpando a la madre de chorra y que no lo era".

Y continuó el relato: "Las seguimos hasta el auto y cuando van a subir veo que tenía el celular en el asiento y lo quiere tirar rápido para abajo del asiento, LA VI , y ahí fue cuando mi amiga se mete al auto y lo saca, la señora me agrede , sale la hija a agredir a mi amiga y se hacían las victimas. Obviamente nos peleamos en pleno Diagonal 74".

Como cierre, destacó que pudieron recuperar el celular y que hicieron la denuncia: "Recuperamos el celular , pero esta mujer y sus hijas NO TIENEN VERGÜENZA!!! Hoy en día cuesta comprarse algo, robarse un celular , ellas teniendo un auto casi 0 km no nos quisieron devolver el celular por las buenas y encima nos AGREDIERON. Ya hicimos la denuncia, pero quiero mostrarles a la mujer y a las hijas sin vergüenzas que nos quisieron robar".