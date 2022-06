Alertan en un barrio platense por el depravado del Siena rojo que se masturba frente a mujeres

Hay temor y enorme preocupación en el barrio San Carlos, ya que dos mujeres denuncian la aparición de un individuo que se masturba, persigue a sus víctimas y las amenaza en la zona. Según afirmaron, hasta el momento no se pudo hallar su paradero pero temen que estas situaciones sigan ocurriendo con frecuencia.

Además, le contó una de sus víctimas a este diario, que el sujeto realizó los ataques en 143 y 519, y en 134 y 528, a bordo de un Fiat Siena de color rojo. "A cualquier mujer que ve caminando por la calle sola, la sigue con su vehículo; luego empieza a mostrar su miembro y acto siguiente, comienza a masturbarse", dijo la joven.

"Yo me lo cruce la semana pasada y te juro que me quedé helada, no lo podía creer", afirmó una de las víctimas a EL DÍA. Por otro, contó la pesadilla que vivió: "A este degenrado me lo cruce en 134 y 528, me siguió media cuadra masturbándose. Quiero que la gente sepa que anda un degenerado suelto en la zona de San Carlos y estoy buscando las cámaras de seguridad de los vecinos".

Ante esto, se realizó la correspondiente denuncia que se tramita en la UFI Nº 6 del Departamento Judicial La Plata a cargo del fiscal Marcelo Romero y hasta el momento se busca el paradero del hombre involucrado: "Si andan por la zona o se cruzan con este enfermo, tengan cuidado. A mi no llego a hacerme nada", alertaron.