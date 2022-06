¡La dejó helada! El comentario de Antonio Ríos que descolocó a Florencia Peña

Antonio Ríos visitó a Florencia Peña en su programa LAP, donde respondió preguntas y también hizo sonar sus mejores temas. Sin embargo, las miradas se las llevó un comentario del cantante que descolocó a la conductora, quien no se quedó atrás.

Todo comenzó cuando Ríos empezó a contar el inicio de su carrera musical y las complicaciones que le generaron en su vida amorosa: "Yo me caso a los 21 y prácticamente me sentí obligado a dejar la música. Dejé cuatro años, porque (su mujer) era muy celosa". Y generó la sorpresa de Florencia: "No sé si me enamoré, todos en ese momento buscábamos una piba buena, de su casa".

Ante esto, este comentario no se lo dejó pasar y le preguntó: "Esperá un segundo, ¿qué es una mujer 'de su casa'? ¡Que me vuelvo loca!". Ante esto, el artista detalló cómo en su época se debían cumplir ciertos "mandatos": "En ese momento no las dejaban salir a las chicas, yo tenía tres hermanas y donde iban mis hermanas iba mi mamá. ¿A qué iba? Y mi papá también con ellas. Yo estaba de novio, por ejemplo, llegaban las 9 de la noche, mi suegra era verdulera y eran italianos, nosotros entrábamos al comedor a ver la tele y el papá y la mamá ahí y nosotros acá".